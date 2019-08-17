羅兵咸安永畢馬威 與員工公開信割席

【明報專訊】在一眾富豪及企業登報表態時，昨天有報章亦出現署名「一群熱愛香港的四大會計師事務所員工」、向港人及特區政府發表的全版中英文公開信，表示四大會計師樓近日曾公開聲明譴責示威活動，着眼點只在經濟及自身利益的影響，完全漠視事件背後根本原因及本港民眾對追求民主和自由的天賦人權，聲明「公司不代表我們的立場」。本報記者就此向四大會計師事務所查詢，羅兵咸永道、安永、畢馬威中國均表示聲明並不代表公司的觀點或立場。
員工不滿公司聲明譴責示威
該份「四大會計師事務所員工」公開信又表示，至今政府仍未清晰回應民間五大訴求，特首林鄭月娥漠視港人合理訴求，縱容警隊濫權濫捕，反將矛頭指向敢於發聲的無辜市民，公開指摘年輕示威者對社會沒任何貢獻和地位等。
安永回應時提到，無法確定聲明真實性，並強烈譴責近期在香港各區所發生的一切暴力事件和違法行為，又稱維護法治精神和堅定落實一國兩制，是香港作為國際金融中心和保持長遠繁榮穩定的最重要核心基礎等。
羅兵咸永道則表示，法治和一國兩制是維護香港社會穩定與和諧的基礎，「我們譴責一切暴力及不合法的行為，以及帶有誤導性的言論」。
畢馬威中國則表示，希望能在法治及一國兩制的原則下，維持和平、安寧以及繁榮穩定，並反對一切違法行為和暴力行徑。德勤至截稿前未有回覆。