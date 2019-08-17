羅兵咸安永畢馬威 與員工公開信割席

員工不滿公司聲明譴責示威

該份「四大會計師事務所員工」公開信又表示，至今政府仍未清晰回應民間五大訴求，特首林鄭月娥漠視港人合理訴求，縱容警隊濫權濫捕，反將矛頭指向敢於發聲的無辜市民，公開指摘年輕示威者對社會沒任何貢獻和地位等。

安永回應時提到，無法確定聲明真實性，並強烈譴責近期在香港各區所發生的一切暴力事件和違法行為，又稱維護法治精神和堅定落實一國兩制，是香港作為國際金融中心和保持長遠繁榮穩定的最重要核心基礎等。

羅兵咸永道則表示，法治和一國兩制是維護香港社會穩定與和諧的基礎，「我們譴責一切暴力及不合法的行為，以及帶有誤導性的言論」。

畢馬威中國則表示，希望能在法治及一國兩制的原則下，維持和平、安寧以及繁榮穩定，並反對一切違法行為和暴力行徑。德勤至截稿前未有回覆。

（反修例風暴）