太古在華投資逾千億 達總資產四分一

內地物業估值高怡和7倍

相比另一英資財團怡和，太古在內地投資較多，地產投資方面，旗下太古地產今年6月底止在內地的應佔投資物業估值便達536.78億元，遍及北京、上海、廣州及成都，落成樓面888.4萬平方呎。相比之下，怡和的內地投資物業在2018年底只涉值68.64億元。

經營食品飲品航空航運零售

太古公司亦在內地11個省份經營可口可樂生產及銷售，甚至涉足時裝品牌Chevignon及鞋履品牌Repetto獨家經銷權，及經營Catalog零售業務。在食品業務領域，除在過去百多年來經營糖業，近年亦涉足烘焙業務，入股重慶新沁園食品。

在太古公司以外，太古集團亦以太古輪船名義，在上海、廣州、天津及青島等經營貨運輪船業務，營運逾百載。

國泰三成股份國航持有 雙方互控

至於國泰航空，2006年9月以82.2億元總代價全面收購港龍航空，同時斥資40.7億元購入國航20%股權，最新持股仍達18.13%；國航當年則以53.9億元，向當年的中信泰富及太古公司購入國泰10.16%股份，最新持股已增至29.99%，形成兩者互控，雙方更將京港航線開始國泰、國航及港龍代碼共享營運。

國泰與國航更在後期成立中國國際貨運航空，國泰持股49%，並在傳統內地客運市場之外另闢戰線，深入發展飛機工程業務。

（反修例風暴）