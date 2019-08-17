國泰兩總裁請辭 央視最先公布 何杲盧家培稱「承擔責任」 學者：反映變動因內地壓力

國泰公告表示，何杲辭任國泰航空行政總裁，盧家培亦辭任顧客及商務總裁，下周一（19日）起生效，公司發言人表示兩人辭任後均不會在母公司太古系內公司任職。兩人職務將分別由鄧健榮及林紹波頂替。已屆60歲的鄧健榮，2017年退任太古董事，將「回巢」出任國泰行政總裁；早前轉任香港快運行政總裁的林紹波，將出任國泰顧客及商務總裁，同時留任快運行政總裁，直至另行公布。

國泰：全力支持一國兩制

史樂山：合適時機委新團隊

國泰新聞稿稱，全力支持香港實行基本法賦予的一國兩制原則，對香港的美好未來充滿信心。國泰航空主席史樂山表示，最近發生的事令外界質疑公司對飛行安全和保安的承諾，令公司聲譽和品牌受壓，強調事件讓人十分遺憾，因此他認為這是合適時機任命新的管理團隊。何杲則表示，自己和盧家培作為公司領導應承擔責任。

何杲「3年計劃」轉虧為盈

盧家培掌顧客商務事宜

何杲於2017年接任國泰行政總裁，當年國泰正面臨巨大燃油對冲虧損，全年淨虧損高達27億元，後來公司推出「3年計劃」，終於今年上半年扭虧為盈，錄得約13.47億元純利。另一辭任的顧客及商務總裁盧家培，乃國泰「紅褲子」出身，1991年加入國泰，負責管理國泰、港龍所有顧客及商務事宜。

接任的鄧健榮於1982年加入太古集團，2007至08年曾任國泰常務董事，後轉至太古任常務董事，至2017年5月退任。

反修例運動爆發後，國泰有機師因參與7．28中上環警民衝突被拘捕及控以暴動罪，亦有地勤人員涉泄露警員乘搭航班資料。中國民航局上周五（9日）發聲明，對國泰發出「重大航空安全風險警示」，要求國泰停止「支持或參與非法遊行及示威活動」的機組人員執行前往內地航班職務，並須向內地提交往內地或飛越內地領空航班的機組人員名單。國泰之後頻頻出招，希望平息事件，公司發言人在翌日（10日）證實，已解僱泄露警員航班消息的兩名地勤員工，並暫停被控暴動罪的機師飛行職務（見表）。

另邊廂，中國民航局周一（12日）晚發通報，表示民航局副局長崔曉峰在北京會見太古集團主席施銘倫。通報雖未提及會面詳情，但鑑於太古集團為國泰最終控股公司，相信會面與國泰有關。國泰同日亦發內部電郵，表示公司「零容忍」任何違法活動，要求全體員工均須遵守法律，所有支持和參與非法示威的員工將面臨嚴重紀律處分，包括解僱。

崔曉峰與施銘倫會面後翌日，國泰宣布會完全遵守中國民航局的安全指示；至周三（14日），國泰公布已辭退兩名機師，其中一人正涉及司法案件，另一人則涉及運作8月12日CX216航班時不當取用公司資訊。

關焯照：國泰人在屋簷下

由於民航局的聲明不僅影響國泰飛往內地航班，連飛越內地領空的航班都有可能被拒絕飛入，而國泰絕大部分往北美及歐洲航線都要經內地領空，所以民航局的警示對國泰業務打擊甚大。經濟學家關焯照表示，國泰「在人屋簷下，唯有低頭」。他認為事件會對香港帶來「後遺症」，影響日後外資在香港投資信心，「好多外資會考慮會否像國泰一樣收場，若將總部設在新加坡，就不用擔心員工會做出一些觸動北京的事」。

中大經濟學系客座教授宋恩榮認為，國泰管理層人事變動消息最先由央視公布，顯示有關人事變動是受內地壓力，但他認為，董事局有權任命管理層，若董事局是按程序處理任命，做法沒問題。

Webb：最令人震驚的「叩頭」

獨立股評人David Webb昨晚表示，國泰人事變動是向北京最令人震驚的「叩頭」，他質問大量在港的僱主都有員工參加反修例遊行，莫非這些企業的總裁都要辭職？他稱國泰的決定對公司聲譽的損害，較公布所言的「聲譽及品牌受壓」更嚴重。

明報記者

（反修例風暴）

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