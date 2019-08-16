4醫護組織促拘紅衣人

香港公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟、醫院管理局職工總會、香港專職醫療人員及護士協會前日向高拔陞發公開信，稱接獲瑪嘉烈醫護求助，有紅衣人在院內四處辱罵及騷擾職員，要求醫管局確保工作環境安全，受騷擾下的工作壓力大得難以想像，促局方公開回應。

醫管局：接集會投訴

醫管局發言人表示，若公眾集會影響醫護提供服務及緊急運作，甚至影響病人，局方會嚴肅跟進。發言人說，最近接獲市民對醫護在院內集會或聯署的投訴，局方尊重員工以個人身分表達立場，但提醒前線要理解公眾對公院的期望和觀感，秉持專業守則。對於會否譴責紅衣人，醫管局沒正面回應。

一連4日有逾15間公院的醫護集會，反對警方濫暴，包括昨日聖母醫院靜默抗議。食物及衛生局長陳肇始稱醫院並非適合集會地方，或影響運作及病人。她明白醫護對社會事件有訴求，知悉主要用休班或吃飯時間參與，對運作沒大影響。

此外，網傳有人呼籲今日到東區醫院示威，要求醫護還警察清白，有意見擔心紅衣人事件重演。港島東醫院聯網總監陸志聰表示，已增加早更及中更保安三成人手，若遇示威者會勸喻，需要時會尋求協助。

（反修例風暴）