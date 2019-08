EO聯署批「廢青論」 林鄭稱遭誤會

林太上周回應傳媒以英文提問時稱,除非有一小撮人不介意破壞香港經濟,這些人與很多人合力建立的社會沒任何關係(They have no stake in the society which so many people have helped to build),故做出暴力和阻礙行為,對市民日常生活和經濟造成極大損害。

林太昨在facebook談及推出紓困措施時,提到近日有多次以示威為名的暴力或破壞活動,相信珍惜香港者都不忍心見到香港被摧毁,形容香港大家都「有份」,「We all have a stake in Hong Kong」,澄清當日說法被演繹為她指示威者在港是「no stake」或「無建設」的人是誤會,她說當日是指除非有很少數人因認為自己「無份」而不惜摧毁社會,重申香港經濟發展對每個港人都很重要。

(反修例風暴)