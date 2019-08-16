EO聯署批「廢青論」 林鄭稱遭誤會

【明報專訊】特首林鄭月娥上周以英文指示威者與社會沒任何關係，逾350名行政主任（EO）昨日再發聯署公開信，表示無法苟同特首「發表令人震驚的『廢青論』（They have no stake in the society）」，認為特首理應明瞭每個市民也是持份者，不論任何階級、身分都不應將其唾棄，批評特首一再對民意置若罔聞，更不惜把一眾大好香港青年演繹成「廢青」，將香港的未來置於對立面，對此表示無法認同。
林太上周回應傳媒以英文提問時稱，除非有一小撮人不介意破壞香港經濟，這些人與很多人合力建立的社會沒任何關係（They have no stake in the society which so many people have helped to build），故做出暴力和阻礙行為，對市民日常生活和經濟造成極大損害。
林太昨在facebook談及推出紓困措施時，提到近日有多次以示威為名的暴力或破壞活動，相信珍惜香港者都不忍心見到香港被摧毁，形容香港大家都「有份」，「We all have a stake in Hong Kong」，澄清當日說法被演繹為她指示威者在港是「no stake」或「無建設」的人是誤會，她說當日是指除非有很少數人因認為自己「無份」而不惜摧毁社會，重申香港經濟發展對每個港人都很重要。