機場襲警兩被告 投訴警毆打

被告彭及鍵（28歲）報稱工程師，另一案被告區得福（27歲）報稱無業。兩人分別被控於2019年8月13日在香港國際機場一號客運大樓第8層（非禁區）4號區或2號區外路上，涉嫌襲擊警員鄧東華或警長李智健。

涉打警察頭 激光筆射眼

據悉，當晚約11時，一名聲稱被示威者襲擊的人，由救護員護送上救護車往醫院，警方從旁協助開路，遭示威者阻撓及投擲物件。警方截查一名涉投擲雜物的男子，彭及鍵上前拉走該男子，其間涉用左手打警員頭部一次。該警員送院後右臉頰觸痛、頭痛等。區得福則涉用「雷射筆」射向警長眼部，警長報稱左眼不適。

一被告稱兩到醫院檢查

辯方透露，彭及鍵投訴被捕後在警車內、下車時、下車後走路期間，均被一班人毆打，相信是便衣探員及軍裝警員，而他傷勢不輕，曾兩度到醫院檢查；區疑被警員毆打致嘴角、頭部受傷。

另外，本周日（11日）反修例示威其後演變成部分示威者在尖沙嘴警署外聚集。被控非法集結的18歲女生劉維穎早前因頭部受傷留院缺席聆訊，昨日被押解至九龍城裁判法院應訊。裁判官批准她以2000元保釋，須遵守宵禁令，並押後案件至10月23日再訊。

【案件編號：STCC3210-11、KCCC2120/19】

（反修例風暴）