特朗普：習倘晤示威者 會有快樂結局 稱欲達貿易協議先人道待港 中方：港事純屬內政

風波再登《時代》亞洲版封面

中國外交部發言人華春瑩回應說,「香港事務純屬中國內政。我們注意到,特朗普總統此前也曾表示,『香港是中國的一部分,他們必須自己解決,不需要建議』。我們希望美方說到做到。」

反修例風波持續兩個多月,再次登上最新一期的《時代》雜誌亞洲版封面,主題故事為〈「我們已處於不歸路」:一系列示威活動如何演變成保衛香港靈魂的傾力戰役〉('We Are at the Point of No Return': How a Series of Protests Escalated Into an All-Out Battle for the Soul of Hong Kong)。

美:關注武警車隊港邊境集結

特朗普周三也在Twitter發帖,首次將香港局勢與中美貿易戰掛鈎。美國之音報道,特朗普說,「中國當然希望達成協議。讓他們先人道地與香港合作!」他在另一推文表示,「我非常了解中國的習主席,他是一個很出色的領導人,深受他們國家人民的尊重。他也是一個好人,只是管的事情很棘手。我毫不懷疑如果他想迅速並人道地解決香港問題,他可以做到。見次面?」

美國國務院發言人周三早些時候稱,美國深切關注中國武警車隊在香港邊境集結。美聯社披露的衛星圖顯示,深圳灣體育中心近日已經集結多達500多輛的軍用運輸車,其中包括鎮暴警察使用的車輛。

CNN:美艦申訪港遭拒

另外,美國有線新聞網(CNN)引述美國海軍太平洋艦隊副發言人克里斯滕森中校(Nate Christensen)稱,中國政府拒絕美國海軍「格林貝」號兩棲運輸艦(USS Green Bay)和「伊利湖」號巡洋艦(USS Lake Erie)分別在8月17日和9月的訪港申請。

德法籲各方冷靜 結束暴力

除了特朗普,德國及法國等政要也呼籲各方保持冷靜,為時間需求和平的解決方法。德國之聲報道,針對香港情勢,德國總理默克爾呼籲結束暴力,重新開啟對話,但保護人民自由的法規,必須成為任何對話的核心,並和平地尋找解決方法。

法國外長勒德里安亦發聲明呼籲終結暴力,呼籲各方特別是香港政府能夠重新恢復對話,為這場危機找到和平解決的出路。

