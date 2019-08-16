特朗普：習倘晤示威者 會有快樂結局 稱欲達貿易協議先人道待港 中方：港事純屬內政

風波再登《時代》亞洲版封面

中國外交部發言人華春瑩回應說，「香港事務純屬中國內政。我們注意到，特朗普總統此前也曾表示，『香港是中國的一部分，他們必須自己解決，不需要建議』。我們希望美方說到做到。」

反修例風波持續兩個多月，再次登上最新一期的《時代》雜誌亞洲版封面，主題故事為〈「我們已處於不歸路」：一系列示威活動如何演變成保衛香港靈魂的傾力戰役〉（'We Are at the Point of No Return': How a Series of Protests Escalated Into an All-Out Battle for the Soul of Hong Kong）。

美：關注武警車隊港邊境集結

特朗普周三也在Twitter發帖，首次將香港局勢與中美貿易戰掛鈎。美國之音報道，特朗普說，「中國當然希望達成協議。讓他們先人道地與香港合作！」他在另一推文表示，「我非常了解中國的習主席，他是一個很出色的領導人，深受他們國家人民的尊重。他也是一個好人，只是管的事情很棘手。我毫不懷疑如果他想迅速並人道地解決香港問題，他可以做到。見次面？」

美國國務院發言人周三早些時候稱，美國深切關注中國武警車隊在香港邊境集結。美聯社披露的衛星圖顯示，深圳灣體育中心近日已經集結多達500多輛的軍用運輸車，其中包括鎮暴警察使用的車輛。

CNN：美艦申訪港遭拒

另外，美國有線新聞網（CNN）引述美國海軍太平洋艦隊副發言人克里斯滕森中校（Nate Christensen）稱，中國政府拒絕美國海軍「格林貝」號兩棲運輸艦（USS Green Bay）和「伊利湖」號巡洋艦（USS Lake Erie）分別在8月17日和9月的訪港申請。

德法籲各方冷靜 結束暴力

除了特朗普，德國及法國等政要也呼籲各方保持冷靜，為時間需求和平的解決方法。德國之聲報道，針對香港情勢，德國總理默克爾呼籲結束暴力，重新開啟對話，但保護人民自由的法規，必須成為任何對話的核心，並和平地尋找解決方法。

法國外長勒德里安亦發聲明呼籲終結暴力，呼籲各方特別是香港政府能夠重新恢復對話，為這場危機找到和平解決的出路。

明報記者

（反修例風暴）