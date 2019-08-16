美食博覽會展開鑼 展商稱人流減憂閉館

首日展覽下午陸續有市民入場，有保安員稱，會展外整個下午未見人龍，市民毋須排隊等候進場。各展商首日即推出不同優惠吸引顧客，其中有海味舖以「必搶價」40元讓市民品嘗鮑魚、海參及花膠，吸引大批市民排隊試食。

近月《逃犯條例》修訂風波引發連番社會衝突，參展商大班市場部經理羅潔娥稱，首日人流的確比去年少，認為受近期社會氣氛影響市民的購物意欲，不過她說目前預計營業額升跌乃言之過早，稱「近兩個月都沒人估到明天發生什麼事」，會有心理準備面對生意所受影響。

展商：倘閉館生意跌25%

民陣申請周日於港島區遊行，警方昨只批准於維園舉行集會，被問到會否擔心當日展覽會出現安全問題，羅稱不認為示威者會到場影響展覽，但說當日或令有意入場的人較難前往會展。有參展的海味商表示，昨日人流明顯較去年少，銷量亦因而下跌，又稱已預計展覽在周日或會因應情况而提前閉館，稱若此事成真，會損失逾25%營業額。

遇機場示威 兩外國展商稱未受阻

貿發局日前稱有個位數的外國展商因香港近期局勢選擇退展，亦有參展商稱因近日機場情况未能來港參展。據商台報道，有原本售賣越南茶的攤檔，參展商因為未能來港，最終由本港一間有聯繫的公司頂替。有分別來自日本及越南的展商代表稱於周二下午抵港時，均在機場看到有大量市民靜坐示威，惟未見示威者有暴力行為，並順利離開機場。而該銷售健康食品的越南展商更認為，港府應該盡快解決目前的社會動盪，若港府能保障展商安全，香港依然是他們希望發展的市場。

（反修例風暴）