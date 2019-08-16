「光復紅土」遭反對 申請人：形同宵禁

有市民發起本周六（17日）於紅磡及土瓜灣舉行「8．17光復紅土遊行」，由紅磡碼頭出發，途經紅磡道、馬頭圍道、土瓜灣道等，以宋皇臺公園為終點，警方昨發出反對通知書。土瓜灣南社區主任、遊行申請人李軒朗昨到紅磡警署取得反對通知書後焚燒副本，以示不滿箝制集會自由。

李軒朗說，近日警方多次禁止及反對反修例相關遊行及集會，明顯是針對訴求內容；他形容警方如同實行宵禁，對此予以最強烈譴責。他表示會就此提出上訴，但坦言對上訴成功「完全無信心」。

他又表示，反修例運動中無「大台」，他無權呼籲周六有意遊行的市民做什麼，不過會提醒市民優先照顧自身安全，「要不受傷、不被捕」。他又提醒警方要停止使用不必要武力及濫捕，如周六有任何人命傷亡，警方要負上全責。

梁美芬指違法 「最好唔好行」

梁美芬表示，市民參與該遊行即屬違法，呼籲「大家最好唔好行」，因遊行非唯一表達訴求的方法。她說近日不少黃埔居民向其團隊反映，擔心有示威者或防暴警察在屋苑內聚集，破壞安寧；她已向警方表達意見，對方表示除非有緊急事，盡量不會進入屋苑。

根據反對通知書，警方表示自6月以來大部分遊行及集會均釀衝突，又收到超過1200封反對該遊行集會信件，加上紅磡及土瓜灣有頻密人流及車流等，故禁止及反對是次遊行。

（反修例風暴）