睹警喬裝示威者棍打追捕 「守護孩子」主婦批鬼祟

「守護孩子行動」成員阿雲（化名）、阿慧（化名）與羅太同是家庭主婦，原本政治離她們遙遠，但在反修例風波目賭百萬人遊行只換來政府冷淡回應，年輕人不顧一切抗爭而受傷，促使她們走出來守護孩子。7月21日晚她們在西區首嘗催淚彈氣味，火花在眼前四濺，阿慧坦言，「我們都好驚，但無得再驚」，「身為香港人，我要保護他們，盡自己一分力」。

7．21首嘗催淚彈 「好驚但無得再驚」

自此她們多次於前線成為警民之間的緩衝，8．11當晚也身處銅鑼灣。阿慧憶述，當時軒尼詩道氣氛平靜，年輕人大多席地而坐，交談或低頭按手機。四處派發剩餘物資的她突然聽到有人大叫「打人呀」，此時見到3名黑衣蒙面男子衝入軒尼詩道追捕示威者，有黃衫男子被壓倒在地，不久大批防暴警從波斯富街跑來增援。羅太說曾見到有黑衣男以警棍擊打示威者身體。

以為黑社會打人 挺身追問身分

阿雲目賭其中一名黑衣男用遮擊打示威者，當時她思緒混亂，心生恐懼，以為有黑社會或白衣人從北角前來，「不想見到有人流血」，電光火石間獨自上前喝止對方：「你打人」。其後她見到一名白衣男上前，因不知其身分，同樣把他喝退。後來另一名手持警棍的黑衣男拘捕示威者，她才意識到對方是警員，質問對方：「你係咪警察？」但對方沒回應。她說若對方是警員，上前阻止或構成阻差辦公，當時亦不知如何是好。對於有拘捕示威者的警員拒表明身分及出示委任證，有否違犯警例，警方早前僅稱警員在切實可行下會出示委任證。

經此一役，3人對警方盡失信心。阿雲稱不能接受當晚警方處事手法，「收情報無問題，但為何拉人要鬼鬼祟祟而非光明正大？」並質疑當時警方只是製造混亂。阿慧批評做法「卑鄙無恥」，只會令市民對警方更不信任。過往不相信示威中有「鬼」的羅太說日後會提高警覺，又說警方應提供證據證明，臥底警員從無做扔汽油彈等挑釁行為。

明報記者 陳柔雅

（反修例風暴）