學界今遮打集會 促英美推港人權法案

代表團發言人張崑陽稱，從8月11日的警民衝突可見，警方濫用暴力問題愈趨嚴重，包括近距離發射胡椒球，將示威者打至骨折等，強烈譴責政權及警察無視市民訴求，令示威者以一系列不合作運動抗議，他強調對此「絕不割席」。張崑陽稱，今晚集會有兩大訴求，促英國宣布中國單方面違反《中英聯合聲明》國際條約；英美國會各自制訂通過香港人權民主法案。

梁繼平黃台仰短片發言

另一發言人邵嵐稱，已邀請前法律界立法會議員吳靄儀、香港眾志秘書長黃之鋒、已取締的香港民族黨召集人陳浩天、歌手何韻詩等於集會發言；另外，在七一衝擊立法會，於會議廳內拉低口罩並發表宣言的示威者梁繼平，在2016年旺角大衝突涉干犯暴動罪、逃往德國並獲難民庇護的本土民主前線黃台仰，亦會透過短片發言。

此外，繼港大、理大決定新學年不辦開學禮，中大昨日（15日）亦表示，今年不會舉辦開學禮，稱各學院會舉辦各式各樣的迎新活動，讓新生盡快融入大學生活。3間大學均沒正面回應取消原因。

（反修例風暴）