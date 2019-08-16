民陣周日遊行遭禁 准維園集會 申請首被拒已上訴 料30萬人參加「維園難容納」

民陣副召集人梁穎敏稱，民陣申請「不反對通知書」的遊行人數為30萬，現時警方只批准在可容納10萬人的維園集會，場地沒法容納參加者，有一定危險；又質疑警方會如何對待沒法進入維園、只能在外的20萬人，「如果他們行，是否就等同遊行？警方就會指他們犯法，放催淚彈或拘捕？」梁穎敏稱，遊行的參加者可以流動，民陣有足夠糾察人員，遊行比集會安全。她批評警方無法解釋，其決定亦不合理。

質疑場外行即犯法 「會否放催淚彈？」

警方於通知書中表示，基於近日集會或遊行後發生的嚴重衝突、社會氣氛及衝突日趨暴力，警方相信是次遊行的部分參與者會偏離原來路線，以及可能發生的行為不在民陣控制範圍內，決定反對遊行及禁止遮打道集會。

民間記招：臥底滲入製造白色恐怖

機場事件最大責任在警

另外，市民昨舉行第四次「民間記者會」，發言人何先生表示，過去多次民陣遊行屬「和理非」，若警方拒絕發「不反對通知書」，即顯示此制度已失效，政府帶頭違反《基本法》，剝削香港人遊行自由。對於周二（13日）晚上在機場集會發生的事件，何先生稱示威者間有討論及爭論是正常，並可將過去做得不夠好之處，找出更好解決方法及進步，不擔心事件影響團結。何亦批評，早前警方不必要地派出「臥底」滲入示威者中，製造大型白色恐怖，令示威者擔心有「鬼」，所以機場發生的事最大責任在警方。

另一發言人周先生稱，政府將經濟下滑責任諉過抗爭者，因政府早已預告經濟將急速下滑，又指7月21日元朗襲擊事件後，對香港發旅遊警示的國家或地區增加，亦影響訪港旅客人數。他要求政府切實處理五大訴求，又呼籲港人繼續齊上齊落。

明報記者

（反修例風暴）