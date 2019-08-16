基本法委會委員：人大有權頒緊急狀態

【明報專訊】國務院新聞辦昨在北京邀請內地專家學者就香港反修例風波舉行吹風會，對於外界關注中央會否調動解放軍到港，影響一國兩制等問題。中國人民大學法學院教授、基本法委員會委員韓大元表示，《基本法》第18條規定，若香港發生危及國家統一和安全的動亂，而特區政府不能控制，人大常委會有權決定頒布在港實施緊急狀態。
中央社報道，韓大元亦表示，《駐軍法》第4條規定，特區政府必要時可請求中央人民政府，派出駐港部隊協助維持社會治安和救治災害。
至於實施上述兩條規定會否令「一國兩制」失敗，韓大元認為，「依法治港」是指透過法治維護國家主權和安全，以及香港的繁榮穩定與市民的權利和自由，又指如果出現法律規定的情况，「嚴格按照法律程序辦事是唯一途徑」。
回應獨立調查 稱監警已查
對於香港市民不滿特首林鄭月娥施政，並要求成立獨立調查委員會，調查香港警方近期處理抗爭手法，韓大元表示，世界上沒有完美的制度，港人的不滿應在有效法律程序中得到解決，至於獨立調查一事，他說香港監警會已開始就警民衝突調查。
對於有觀點認為示威者行為是「違法達義」，出席吹風會的中山大學粵港澳發展研究院副院長何俊志表示，試圖用所謂的「違法達義」概念包裝暴力行為，明顯不具有道德正當性。他說，用「違法」來掩蓋暴力，客觀上鼓勵了暴力行為的產生。