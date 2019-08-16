基本法委會委員：人大有權頒緊急狀態

中央社報道，韓大元亦表示，《駐軍法》第4條規定，特區政府必要時可請求中央人民政府，派出駐港部隊協助維持社會治安和救治災害。

至於實施上述兩條規定會否令「一國兩制」失敗，韓大元認為，「依法治港」是指透過法治維護國家主權和安全，以及香港的繁榮穩定與市民的權利和自由，又指如果出現法律規定的情况，「嚴格按照法律程序辦事是唯一途徑」。

回應獨立調查 稱監警已查

對於香港市民不滿特首林鄭月娥施政，並要求成立獨立調查委員會，調查香港警方近期處理抗爭手法，韓大元表示，世界上沒有完美的制度，港人的不滿應在有效法律程序中得到解決，至於獨立調查一事，他說香港監警會已開始就警民衝突調查。

對於有觀點認為示威者行為是「違法達義」，出席吹風會的中山大學粵港澳發展研究院副院長何俊志表示，試圖用所謂的「違法達義」概念包裝暴力行為，明顯不具有道德正當性。他說，用「違法」來掩蓋暴力，客觀上鼓勵了暴力行為的產生。

（反修例風暴）