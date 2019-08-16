天水圍驅散拘多人 區議員批「為拉而拉」

前晚9時許，市民開始在天水圍警署後門車閘外聚集，於行人路及車閘前焚燒冥鏹，高峰期有400人聚集，部分戴上口罩，當中不乏身穿「街坊裝」的圍觀市民。部分人向警署灑溪錢及以激光筆照射，警方一度在警署內舉藍旗。

警兩路衝人群 屋苑拘人遭罵

至凌晨時分，多部警車由天美街駛入，手持盾牌及配備防暴槍的防暴警員落車衝向人群。同時警署亦升起車閘，防暴警察帶頭跑出、便衣警員尾隨，與剛落車的防暴警一同驅散。此時聚集市民逃跑，部分跑向天耀邨、亦有人逃到天盛苑。首輪驅散過程警方最少拘捕3人，有人在天盛苑範圍被帶走，引起街坊不滿，警員之後退離天盛苑，街坊繼續在屋苑範圍指罵警員。約10分鐘後防暴警察撤退，分別登上警車離開及返回警署。

周永勤：睹夫婦落巴士險被捕

市民再在警署後門聚集，約45分鐘後，防暴警察展開第二次驅散，分別從天盛商場旁小徑及天耀路跑向聚集者，在天盛商場外拘捕最少一人，另外有懷疑途經現場的路人被警員制服帶走。至凌晨1時許，現場有人表示發現警車在附近一帶行駛，示威者擔心警方會再驅散及拘捕，陸續搭尾班輕鐵或步行離開。

元朗區議員周永勤曾到場了解，他稱第一次驅散行動的警車超過10輛，有部分為私家車，認為情况不尋常。他又稱目擊一對夫婦落巴士後被防暴警包圍，幾乎被捕，於是他上前告知警員該夫婦並非示威者。他批評警方最近在天水圍區內多次無理拘捕當區居民，前晚行動是「為拉而拉」，質疑警方需要「交人頭」，擔心此舉會進一步引起市民不滿。

（反修例風暴）