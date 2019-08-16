內街放催淚彈捱轟 警認沒警告居民 日後短訊發消息 未回應向深水埗街坊道歉否

有警喊「收啦」 稱用合適語言

另外，前晚深水埗衝突期間，有深水埗警署內警員用擴音器向外面人群叫囂「你哋知道你哋自己做嘅事同黑社會無分別啦嘛」、「你班犯法、不知所謂嘅人」、「收啦你哋收啦」等。深水埗警區指揮官何啟軒表示，該警員沒說粗口，警方會因應現場情况，包括面對群眾的類型以「合適及可理解的語言與現場人士溝通」，但無正面回應該警員的表述方式是否屬應有態度、警員是否情緒失控及會否受處分，只稱不時會檢討溝通是否有效。

食店丟30斤食材 提早關舖

警方以催淚彈驅散前晚在深水埗警署外聚集及照射激光的示威者，殃及池魚。深水埗桂林街一間麵檔的老闆舒先生，前晚10時許受催淚煙霧攻擊，流鼻水及眼不適，同場幾名食客即逃去。他擔心食材受污染，湯底、粉麵、牛腩等二三十斤食材全棄，涉款二三千元，並提早三四小時關門。他稱不會追討，「搞得嚟天都光埋」；再遇警民衝突可能提早關舖。

福華街一間小食店老闆劉小姐前晚9時許目擊警方由欽州街向內街射催淚彈，感刺鼻和呼吸困難，要即關門，「提早了一個多小時收舖，無咗二三千蚊生意，都好嚴重」。她說放催淚彈前，有示威者在福華街，但不見警察觀察，不應未觀察先放彈，「𠵱家一有示威者就放催淚彈，有無必要呢？呢度啲人流無多到要用催淚彈，你射到過嚟真係有啲過分，兩條街要即走，真係好滋擾」。

88歲婦家吸催淚煙流鼻血

警方已多次在深水埗放催淚彈，不少居民因此咳嗽或眼、鼻不適要看醫生。長居台灣的李小姐本周趕回港，因其住在麗安邨、88歲媽媽上周在家吸入催淚氣體後，連續數天流鼻水和流鼻血，「血滴落地下」，至昨日皮膚一流汗便不適。她說「住7樓都聞到你話幾犀利」，「警察如覺得示威者暴力不對，就不應同樣使用暴力」。

警：有人彈珠攻擊 需放彈

警方稱前晚示威者走入鴨寮街、大南街一帶，被問何以向無人的街道施放催淚彈，何啟軒說現場指揮官有專業判斷，「當時當地一定看到前面有threat（威脅），覺得有需要使用催淚煙」，強調不會無目標下用武力。

何又稱，知道深水埗人口密集，有許多排擋及食肆，警方「別無選擇下」用催淚煙，前晚9時半有700人在警署外聚集，有人用彈珠攻擊警員，亦有人持磚及水喉通集結，警員警告無效故發催淚煙。他承認事前無警告當區居民，但曾以揚聲器勸居民關窗戶。警察公共關係科總警司謝振中說，已和大部分電訊商達成協議，未來盡量以手機訊息發放消息。

明報記者

（反修例風暴）