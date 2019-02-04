特稿：港島酒店房價低見204 較時鐘酒店便宜

去年同期收費逾千元

本報記者昨午查閱預訂住宿網頁Agoda本周末酒店雙人房價目，部分位處市區的酒店，較便宜的房價每晚僅200多元（見表），香港珀麗酒店、華美達海景酒店每晚收費少於300元，鄰近鬧市的旺角維景酒店每晚房價380元。位於灣仔的南洋酒店、灣景國際酒店收費400多元一晚，如與9月其中一周末（9月21至22日）預訂價比較，兩間酒店同類型房間收費逾1400元。而相對高價的酒店，如香港洲際酒店、香港君悅酒店、半島酒店等，本周末每晚房價約2000至4000元，價格波幅相對較低。

旅遊界立法會議員姚思榮稱，去年七八月酒店入住率達九成，今年情况急轉直下，他估計機場示威事件影響再發酵下，8月遊客量可能比去年同期跌逾四成；過夜旅客減少，酒店為提高入住率，只能以低價搶攻市場。他稱去年同期每晚房價逾1000元的酒店，今年大幅降價至數百元，相等於去年三四成價錢，惟即使削價，料只可維持約六七成入住率，仍比淡季逾八成五入住率低。

姚思榮憂「蝕做」 持續或裁員

姚思榮稱，灣仔、金鐘商務酒店易受示威交通封路影響，料入住率錄得跌幅，位處市區，主力做walk-in（無預訂客人）生意的酒店亦受影響；當市區酒店也低價搶生意，賓館、非市區酒店壓力更大。他稱酒店人手薪酬、雜費、冷氣費等固定成本高，料部分或要「蝕做」，憂情况持續，酒店業員工面臨減薪裁員。

此外，日本外務省在周二對在港日本公民發布一級危險提醒，是香港回歸以來首次，呼籲國民留意香港最新情况，遠離示威及衝突地區。日本東京都知事小池百合子本月26至30日訪華，行程原包括北京、香港及深圳，昨宣布考慮到香港機場出現混亂等情况，取消訪港和深圳。

明報記者

（反修例風暴）