支援中小企 20億注兩基金

政府提供九成信貸擔保

陳茂波表示，本港近月情况更險峻，6月貨物出口下跌10%，7月貨櫃吞吐量和空運貨量亦分別下跌9%及7%，預料貿易、物流業短期內難見起色。他又引述零售業界表示，受大型示威影響，7月及8月銷售貨量下跌幅度達雙位數字，食肆收益在第二季亦下跌4.6%，另8月上旬訪港旅客人次按年跌幅達三成。商務及經濟發展局長邱騰華表示，若沒有紓困措施，部分企業有可能會裁員。

貿發局主席林建岳表示，歡迎政府推出一系列支援企業措施，表示政府的「中小企融資擔保計劃」，有助中小企發展業務營運及開拓新市場。

香港中華廠商聯合會表示，近期市况轉差、中美貿易摩擦升級及社會風波引發金融市場波動，均加大企業營運資金及周轉壓力，歡迎政府推出信貸擔保新措施，認為可發揮「及時雨」作用，協助中小企解決融資。

林卓廷：面對政治問題 經濟難買民心

民主黨立法會議員林卓廷表示，現時香港面對的是政治問題，真正影響商界投資及市民消費的源頭是「送中惡法」，經濟措施不能收買民心，不可能讓香港人放棄良知、公義。

經民聯表示，政府措施有助中小企短期減輕營運負擔，從而保就業，可在短期內紓解市民和中小企的困境。

（反修例風暴）