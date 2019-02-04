「派糖」191億 大學生未受惠 陳茂波強調無關政治壓力 學者質疑成效

岑子杰：疑刻意無視青年 分化社會

有學者質疑「派糖」成效有限，無助紓緩當前社會形勢。民陣召集人岑子杰認為，不能排除政府的「派糖」措施是刻意無視青年，造成分化社會之效；但他強調，青年爭取的政治訴求涉及良知及公義，非金錢可收買。

陳茂波昨午聯同多名局長，以「撐企業、保就業、紓民困」為名宣布紓困措施。陳茂波表示，本港經濟增長已連續6季向下（較上一季差），環球經濟環境非常差，近月「社會事件」令本港疲弱經濟更受重創，本港經濟陷入衰退風險顯著上升，調低今年全年經濟增長預測至0％至1％水平，即或無增長。他稱，在經濟環境不好時，除中小企外，一般市民都會感受到壓力，冀透過紓困措施減輕市民的生活負擔，以及穩住信心。

2000元電費補貼 中小幼生2500津貼

退稅比例增至100% 上限2萬

針對中小企，27類政府收費將豁免，包括商用車輛、食肆、酒牌、旅館等牌費或續期費，為期12個月，料10月起實施。政府亦帶頭減租，食環署轄下街市檔位、政府產業署出租的食肆、商店等免租一半、為期半年。

一般市民方面，政府建議增加薪俸稅、利得稅等的退稅比例，由早前預算案提出的75%，增至100%，上限維持2萬元；向每戶家庭提供一次過2000元電費補貼；以及本學年為每名幼稚園、中小學生提供2500元津貼，但大專生沒有。房委會及房協的公屋住戶免租一個月；綜援受助人亦會出「雙糧」。政府亦邀請關愛基金為「N無者」提供一次過生活津貼。

今次「派糖」措施涉款約191億元，金額較政府預測本財政年度的168億元盈餘更多。陳茂波估計，「派糖」措施對經濟的提振作用為0.3個百分點，但因部分措施須獲立法會10月復會後審批，提振作用會分階段顯現。

稱措施針對助各階層 大專生有貸款資助

不過，青年、大專院校學生等不受惠今次「派糖」措施。陳茂波解釋，有關措施更「針對性」協助社會各階層，亦可鼓勵市民消費，稱大專生有其他資助、貸款或獎學金協助。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，反修例的主力包括青年人等，是在爭取政治訴求，政府推出的經濟民生措施不能回應他們。但他認為目前特首在政治層面已失去自主權，「可用的招數並不多」，只能透過經濟手段扶助基層、商界等建制陣營的基本盤，「如果不做，建制派鬧得會更厲害，但相信政府亦明知推出這些措施，根本是無效」。

岑子杰認為，陳茂波現時公布「派糖」，目的昭然若揭，但「小惠未遍，民弗從也」，並稱民怨爆發是因政府拒回應民間「五大訴求」，「究竟要派幾多錢才可以賠番隻眼畀人？又要派幾多錢先可以回應警方濫權、亂放催淚彈的問題？」

明報記者

（反修例風暴）