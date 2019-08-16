8‧11女子中彈夜 警認射「10槍以下」布袋彈 稱目標為「攻擊警署的示威者」

警方近日就事件展開調查，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨日交代調查進度。他說，警方已做現場勘察，與有關的人會面，包括警員，另亦看過閉路電視及網上片段、警方紀錄和查詢專家意見。

李桂華稱，目前已肯定的，是當晚6時40分，警署被示威者包圍，有人用汽油彈、彈珠攻擊，防暴警察7時半到場支援，其間街上無警員。他說，7時24分，一名女子在彌敦道巴士站接受救護人員治療，事主倒地前，附近的警署被猛烈攻擊。不過，警方仍未掌握傷者受傷位置、她之前做過什麼行為、與周圍示威者的距離、其傷勢及當時使用的保護器具等，再次呼籲她聯絡警方。

未掌握受傷位置 再籲聯絡警方

李說，警署被襲擊時，現場指揮官採取保衛警署行動，警員曾在個別位置射催淚彈及布袋彈。他稱，使用布袋彈須瞄準目標，事前須警告，並會有紀錄，旁邊須有督導人員。被問當時射擊布袋彈的目標是什麼、一共發射多少發，他說目標是攻擊警署的人，至於發射總數他稱「不記得」，僅回應是「10槍以下」，亦沒提供布袋彈使用指引。

另外，監警會專案組正調查6月9日至7月2日的示威活動。警察公共關係科總警司謝振中說，警方已和監警會專案組舉行3次會議，警方同意提供有關使用武力守則的詳細資料，正在整理，而監警會昨早曾往機動部隊總部了解。據悉，昨日監警會到總部觀察約兩小時，警方展示如何用武器，包括催淚彈、布袋彈、橡膠彈、海綿彈、胡椒彈的試射環節，但昨未有時間看使用這些武器的守則。

6‧9起拘748人 115人落案

警方稱，由6月9日至昨日，警方共拘捕748人，有115人被檢控；累計177名警員受傷；共發生76次警署遭包圍及襲擊。他並說，警方前日拘捕17人（15至61歲），他們涉非法集結、非法燃放或致使他人燃放爆竹煙花、串謀侮辱國旗、藏有攻擊性武器、刑事毁壞、藏有工具可作非法用途、意圖縱火等；前日行動中警方共使用35發催淚彈及1發橡膠彈。

（反修例風暴）