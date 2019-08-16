43%市民對港府信任度「0」

受訪者對中央政府的最新信任程度為2.96分，較6月中的3.48分下跌；其中40.3%受訪者評0分，即完全不信任，比率上升8.6個百分點。在今次民調，市民對港府的信任程度比中央政府更低，是三輪民調中首次。

一國兩制滿意度平均3.65分

另外，受訪者被問到是否滿意中央政府現時在香港落實一國兩制的做法，以0分代表完全不滿意、10分代表完全滿意，平均滿意程度為3.65分，其中31.1%受訪者給0分，即完全不滿意。對港府、中央評分最低的，以15至24歲、家庭收入6萬元或以上、大專或以上學歷人士佔比例最高。

風暴終局：22%人料自行消散 38%料港府強力鎮壓

對於修例風波持續，受訪者估計最終發展如何，最多人認為香港政府會「強力鎮壓令抗爭行動不能繼續」，佔37.5%；22%受訪者認為「抗爭行動將自己逐漸消散」；17%人估計港府會「充分讓步令抗爭行動停止」；13.5%人相信中央政府會「出動解放軍令抗爭行動不能繼續」；表示沒答案或拒絕回答的有10%。

明報民調：有關「逃犯條例修訂草案」意見調查結果（第三輪）

（反修例風暴）