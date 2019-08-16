倘影響經濟 最大責任者 57%人稱港府 8.5%指示威者

蘇鑰機：政府經濟牌難改聚焦 風波持續 64%人同意累經濟

至於「非常不同意或頗不同意」修例風波持續將嚴重拖累經濟的人，佔13.8%，表示「一般」的有20.8%。

問及若修例風波真的影響香港經濟，誰須負最大責任（可選多項），除港府外，20.9%受訪者認為中央政府須負最大責任，建制派議員和警方分別佔7%和4.1%；認為示威者要負最大責任的有8.5%，選「外國勢力」和泛民議員的則各佔11.3%和10.8%。

另外，受訪者被問到現時有否考慮移民海外，30.8%的人表示有，較6月中民調上升5.5個百分點；68.9%表示沒有，比率下跌逾4個百分點。

民主黨副主席尹兆堅認為，民調結果反映政府將經濟下行的責任推向示威者，說法完全不奏效，批評政府穿鑿附會，將外圍經濟因素推到示威者身上，而市民亦明白修例風波源自政府，政府希望民意轉向的如意算盤打不響。行政會議成員、民建聯會務顧問葉國謙表示，政府現時可作出讓步的空間不多、「已經表達了」，強調「壽終正寢」的說法比撤回修例更明顯，而成立獨立調查委員會亦會衝擊警隊。

感憤怒程度7.9分 絕望5.4分 青少年高收入 負面情緒最強烈

民調同時訪問受訪者心理狀况，以0分代表完全沒這種感覺、10分代表感覺很強烈計，受訪者對現時社會狀况感到「憤怒」的程度達7.9分，「焦慮」程度為6.36分，感到「恐懼」和「絕望」的程度分別為6.08分和5.43分。

其中，15至24歲年齡群組、家庭收入6萬元或以上群組，對這些感覺反應最強烈。

明報民調：有關「逃犯條例修訂草案」意見調查結果（第三輪）

（反修例風暴）