特稿：68%人稱警過分用武 四成指示威者 明報民調：同意抗爭須「非暴力」 跌至七成

對警方信任度3分 跌1.36分

是次民調於8月7日至13日以電話隨機訪問842名15歲或以上市民，即涵蓋8．11多區發生衝突事件的時間。就市民對警方的信任程度，以0分為完全不信任、10分為完全信任計，最新信任度為3.08分，較6月中跌1.36分。反修例運動訴求上，高達80.1%受訪者認為政府應該成立獨立調查委員會，76%認為應該正式撤回修例，比率也較6月中微升。

「不合作運動」反應兩極 必須和理非 「一般」「不同意」意見增

對於有市民發起「不合作運動」如堵塞交通和罷工等，藉此促使政府回應訴求，受訪者反應兩極，40.1%人表示非常接受或頗接受，同時亦有37.5%人非常不接受或頗不接受，認為一般的有21.9%。細分各項反應，以非常不接受佔比最多，達27.6%。

今次民調中，71.6%受訪者非常同意或頗同意參與抗議活動時必要堅持和平非暴力，惟比率較6月調查的82.9%下跌；表示「一般」的比率為17.7%，升逾7個百分點；表示非常不同意或頗不同意者，由6.1%升至9.6%。意味受訪者向不同意「一定要堅持和平非暴力」的方向轉移。

學者：市民思考暴力根源 葉國謙感奇怪 尹兆堅稱政府警號

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機相信，7月21日元朗白衣人施襲事件和警方各項執法爭議，是令市民對警方信任度下跌的主因。他說，民調結果顯示不合作運動只能鞏固自己陣營的支持者，難爭取更多支持，因反修例者可以說是為迫使政府回應，但建制陣營會指行動影響民生、令社會不穩，雙方各有一定理據，相信市民對不合作運動的看法，是建基於本身對修例的立場。

行政會議成員、民建聯會務顧問葉國謙表示，對更多人接受暴力「覺得奇怪」，自己難作解讀，相信市民仍以和平為主，較堅持非暴力，他不太擔心會有更激烈示威行動，因市民知道暴力行為持續會對香港不利。他說，不合作運動損害廣大市民，持續下去必令民心耗損，因不參與反修例運動的市民面對堵路等直接阻礙會有強烈反彈。

民主黨副主席尹兆堅認為，受訪者對暴力接受程度增加，為政府敲響警號，反映市民愈趨不滿警方暴力和縱容襲擊反修例示威者，更多市民覺得示威者強烈反抗是合理。他說難料示威行動日後會否更趨暴力，因示威者會透過網上討論這種「直接民主」方式，即時修正部分行動，例如機場衝突等，但若警暴持續，難料會否惹更大反彈。

就市民對堵路和罷工等不合作運動意見分歧，尹兆堅承認不合作運動有爭議，因一般人會反問為何要他們付上成本。他形容不合作運動能否爭取更多市民支持是眾說紛紜，大家可三思抗爭行動是要指向政權。

明報記者

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（反修例風暴）

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