《華爾街》：黑石推遲香港會議

有國企查詢取消業績會

本報向數間擁有中資內房（內地房地產）客戶的公關公司查詢，據公關透露，有國企背景的內房仍未能就是否來港舉行業績記者會作出決定。亦有公關表示，確實有中資甚至國企背景的客戶查詢取消或延遲業績會的可能，但未有取消會議的決定，不過公關公司已因應可能發生像機場停運的情况，為客戶安排後備方案，一旦當天未能飛抵本港，將提供包括視像會議、電話會議等選項。

經營海口美蘭機場的瑞港國際（0357）昨日突然表示取消下周二（20日）的媒體見面會，未有說明原因；亦有一間俗稱「中」字頭的大型國企已決定不舉行業績會。另一方面，也有一些內地投資者決定不來港參與投資者會議。

4展覽2100展商 個位數退展

大型保險公司宏利表示，在這兩個星期本港部分高層出差及外地要員到訪香港開會已要改期，希望9月可以回復正常。另據《華爾街日報》引述投資銀行界人士說，至少有一家原定在香港舉行美元債投資者推介會的內房商，取消了推介會。業界人士稱，預訂了酒店禮堂及房間的企業，因為短期內取消預訂，要承擔一定損失，酒店若不能再租出同樣也有損失。

美食博覽今日於會展揭幕，貿發局副總裁周啟良表示，連同其餘3個同期舉行的展覽共2100個展商中，有個位數字的外地展商因本港近期局勢而選擇退展；他又稱，曾擔心近日機場示威會影響外地展商來港行程受阻，因應情况，已與會展協商延長展商入館時間，讓他們有足夠時間準備，而內地的展商大部分改乘高鐵來港。被問及會否擔心入場人數下跌，周啟良稱自己「沒有水晶球」，未能預計入場人數升跌。

不過，有部分展商表示擔心。有參展的芝士專賣店的經理表示，生意由去年中美貿易戰起開始下跌，故有心理準備今年參展的銷量比去年差，會視乎首兩天市况而決定推出減價優惠。榮華餅家代表估計，今屆美食展的顧客消費意欲比往年稍遜，冀保持去年的營業額。

（反修例風暴）