邱騰華：8月首10天遊客跌逾三成 大馬訪港團轉飛內地 無簽證需折返

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠稱，有馬來西亞團因航班改動，需轉飛廣州，但因無內地簽證無法入境，要折返；又指前日其公司有3個旅行團乘飛機離港，導遊驚險地送走旅客，更說其公司近來已接不到歐美、東南亞、澳洲等地的學生團，導遊生計受影響。

港人無帶回鄉證 特准經深入境

邱騰華說，前日有一個在歐洲經北京返港的香港旅行團，要改由北京飛往深圳，駐京辦安排他們在無攜帶回鄉證的情况下經深圳返港。他說，如有香港居民因回港機程受阻需要取道內地城市回港時，若無回鄉證，可致電入境處求助熱線1868。

邱續稱，8月首10天的遊客數字下跌三成多，跌幅屬近年最急；個別區域的酒店入住率下跌了三至五成，但未計及近日情况。他說，機場情况令很多人需要更改行程，甚至取消來港的商務及旅遊行程，航班要轉飛亦令香港客貨運要轉到其他地方。

商務活動紛取消 港島高檔酒店較受影響

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城說，聯會昨日中午已呼籲會員酒店為滯留香港的旅客，提供半天至一天免費房間，已有酒店表示支持。他說，由於社會氣氛及機場受影響，香港商務活動幾乎全部取消，對9月的珠寶展亦不寄厚望，故位於灣仔、金鐘、中環等商業地區的較高檔次酒店所受影響較大。

工會：工友推走手推車被打

香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明說，有工友推走示威者擺放的手推車時被恐嚇，甚至被打，認為工友只是執行職務。他認為，香港貨運量本已受中美貿易戰影響有所下跌，加上機場癱瘓，工人生計大受打擊。工聯會理事長黃國亦質疑，若要特首林鄭月娥低頭、要警方道歉，為何要以機場無辜的第三者作發泄對象、以遊客作人質。

旅發局、旅議會批評堵機場

旅發局、旅遊業議會及各大旅遊業商會皆發表聲明批評堵塞機場行為。旅發局稱尊重公眾和平發表意見的權利，但不應對使用航空服務人士造成影響，希望影響機場運作的行動停止。旅遊業議會稱，對於示威者連日妨礙機場正常運作，令大量航班及旅行團被迫取消，嚴重損害香港及旅遊業聲譽的行為，感到極度遺憾。

明報記者

（反修例風暴）