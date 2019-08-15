30紅衫接《環時》記者出院 追趕醫護罵漢奸

逾百醫護紗布遮右眼 靜坐斥警暴

專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文質疑指罵內容是否有根據，又批評有關行為嚇到病人和家屬，聚集亦會耽誤救援，呼籲不要衝擊醫院。瑪嘉烈醫院回覆，醫院非舉行公眾集會合適場地，群眾聚集或影響醫院運作及病人服務，呼籲各方留意言行。

另外，連續第三日有公立醫院醫護人員集會，逾100名右眼貼上染上血色紗布的醫務人員，昨於律敦治醫院靜坐抗議警方濫暴。

參與集會的律敦治醫院內科廖醫生表示，近日門診有病人的兒子稱灣仔居所附近曾有催淚彈，希望醫生能檢查其父親肺部會否出事。廖批評警方無差別在鬧市攻擊已令市民人心惶惶，「當我們用專業知識救人，另一方面警察用他們專業知識傷害市民。如尖沙嘴爆眼女子無戴護目鏡，很可能已經死了」。他說警方將本應射向下肢的武器射向人頭，「是否要死人才能醒覺香港警權過大？他們做什麼都無人追究，我們的制度出了問題」。廖醫生強調，反對香港成為「警察國家」。參與集會的醫學界立法會議員陳沛然呼籲，醫護人員緊守崗位就是「對不公義最大的反差」。

300醫護實名聯署籲回應訴求

此外，屯門醫院內科及老人科超過300名醫護人員實名聯署，呼籲港府切實回應市民訴求，並譴責警察濫暴，胡亂於鬧市開槍草菅人命。醫管局稱，過去數日公立醫院服務運作大致正常，理解同事表達意見，會適當處理員工集會。

（反修例風暴）