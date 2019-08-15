港大理大停開學禮 未談原因

港大學生會促校方改變決定

港大自1999年設新生入學禮，據校網顯示，今年原定本月28日舉行，但校方昨稱會改為各學院安排活動。港大學生會署理會長黃程鋒稱，校方應交代原因，他說「反送中」抗爭運動持續，校方決定或多或少與近日政治及社運事件有關。他稱，每年開學禮均有校長、學生會致辭，「正因為社會處於艱難時候，更要辦開學禮，讓大學生以此平台發聲，發揮影響力」，又稱學生會未有討論在開學禮示威。黃程鋒表示，新生在開學禮穿起綠袍，象徵正式成為港大生，有其意義，促校方改變決定。

本報向其他資助大學查詢開學禮安排，嶺大稱，新生迎新活動及開學禮暫時仍會如常在8月21至23日舉行。浸大發言人表示，大學會考慮所有相關因素然後作出決定。科大稱，一如以往不舉行開學禮。城大、教大、中大至截稿前沒有回覆。

（反修例風暴）