有人不滿杯葛 有人憂被起底 乏人參加 少年警訊夏令營取消

警執法惹分歧 有籌備者退出

據警務處網頁，今年夏令營於烏溪沙度假營舉行，分別有宿營（會員參與年齡9至25歲、每區45個名額）及日營（參與年齡6至25歲、每區35名個名額）。加入少訊逾10年、有份籌備今年夏令營的Thanos（化名）向本報稱，有負責的警隊職員曾提出安全問題，擔心在營地會遇示威活動；同時協助籌備的領袖（helper）及深資領袖亦有不同意見，「大家對個執法方法都有分歧」，部分人認同於近日示威活動中，警方執法行動令公眾憂慮，擔心入營有受傷風險、及令會員有不必要惶恐，故退出籌備。Thanos補充，最近不少警務人員資料外泄，亦令部分少訊成員擔心私隱問題，怕成為起底對象。

Thanos說，上周三（7日）21區中有3區約70人表示會參加日營或宿營，後來不少helper決定退出，加上網上流傳少年警訊成員的不滿警方的公開信。

原3區參加 入營前退出

據他了解，到入營前一、兩日，原已報名的3區相繼亦不參加，最終夏令營取消。Thanos稱，原定今年的夏令營活動與過往大致相同，每年有政府高官出席。翻查資料，去年政務司長張建宗以署理行政長官身分和保安局長李家超出席夏令營。特首林鄭月娥亦曾出席少訊活動以示支持。

高官年年支持 林鄭曾出席

周駿逸是少年警訊設立深資領級別時的第一屆深資領袖，現已沒參與少訊活動。據他所知，今年除有成員擔心安全問題、被外界起底外，亦有成員因政治立場、不認同警隊近日的表現作風而拒參加。但他稱，各區情况不同，會員報名方法亦不同，如在會所公開或在學校招人等，故最終多區不參加，「到底是安全考慮、學校沒法配合或是真的沒有人參加故不去，就各有各原因」。

往年逾千人 活動教滅罪抗毒

據警務處網頁，「少年警訊滅罪夏令營是少年警訊每年的盛事」，於7至8月間舉行，有逾千名會員參加。夏令營中有多項活動，包括講座、競技比賽、時裝設計比賽、歌唱表演、攤位遊戲、博覽及多項體育活動，讓會員認識更多「滅罪、抗毒」信息。少年警訊是非牟利註冊團體，總部設於警察公共關係科，並於21區設分區會所，及設會員制度。其宗旨包括鼓勵和加強本港警方與青少年的溝通和認識、促進兩者合力撲滅罪行、發展青少年對社會的責任感及灌輸正確的價值觀等，每年有不同活動，如去年曾舉辦參觀政府飛行服務隊、龍舟慈善賽等。

明報記者

（反修例風暴）