深水埗「燒街衣」 警內街射催淚彈驅散

居民：催淚彈多過示威者

有網民發起「深水埗激光燒衣積陰德祈福晚會」，數百人昨晚「燒街衣」，有人用激光筆照射警署，並將衣紙丟入警署內。警方向示威者舉旗警告後，9時許在警署高位向街上發射催淚彈，示威者向內街四散。防暴警在西九龍中心外一段欽州街一邊放催淚煙一邊推進，鴨寮街有人大呼「黑警」，部分警員轉入鴨寮街放催淚煙，兩旁皆為民居，有未及拉閘小食檔的員工以毛巾掩口鼻，一臉無奈。

住在北河街一大廈8樓的湯女士說，有催淚煙飄入屋，她感不適，批評警方罔顧居民安全，「唔知佢見到咩咁暴力，催淚彈仲多過示威者」。

警方防線推進到嘉頓中心後舉黑旗，但前方未見有示威者，只見街坊在路旁圍觀。另一警方防線停在元州街，封鎖部分路面，元州街出現車龍，亦有街坊表示要回家，要求警方讓路。至10時許，防暴警陸續離開，示威者午夜再次在深水埗警署外集結。

天水圍警署外帶走數人

另外，昨近午夜，有示威者在天水圍警署外燒衣，遭大批防暴警察驅散，警方帶走數人。

（反修例風暴）