《環時》付國豪稱不表記者身分為自保

付：很愛香港 支持警察

付國豪昨出院接受訪問時說，自己很幸運，沒受到致命傷，不過頭和手依然比較痛。他說自己在港沒做任何違法或引起爭議的行為，不應受到暴力對待，又說本來就很愛香港，重申自己愛香港和支持香港警察執法。有示威者指付國豪起初自稱旅客，被問到被圍困時為何不公開記者身分，他回答是「自保」。

記協譴責對記者施暴

《環球時報》發表社評譴責對記者施暴，提到各媒體不應將付國豪事件引入別有用心的細節爭論，冲淡激進示威者對他非法野蠻實施暴力這焦點。央視亦發表評論，指暴徒正向恐怖主義行徑狂奔，又指這些行徑已超越文明社會的底線，若還有人為暴徒撐腰及稱他們是民主人士，就是暴徒的幫兇及同謀。

香港記者協會對中通社記者被示威者要求刪片及《環時》記者被圍困、搜身及綑綁表示遺憾，並譴責暴力對待記者。記協指兩名記者事發時沒戴記者證，呼籲市民尊重清楚展示記者證明並忠誠地履行第四權的新聞工作者，不應阻礙採訪。

總編：獲記者證需一些程序

《環球時報》總編輯胡錫進接受本報電話訪問時稱，記協說法很沒道德，是對特定目標栽贓和為其他特定目標開脫。他隨後在微博中指出，「付國豪2018年7月入職環球網，但獲得記者證按照規定需要經過一些程序。有很多年輕媒體工作者活躍在一線沒有記者證，這根本不是秘密」。內地記者證核發單位為新聞出版署和廣電總局，獲得證件須經過年度考試。

香港報業公會強烈譴責對待記者的不理性及暴力行為，盼社會冷靜。香港新聞行政人員協會強烈譴責近日連串暴力行為，稱任何人都享有人身安全及免於恐懼的自由，文明社會不接受任何襲擊禁錮等暴力行為。

（反修例風暴）