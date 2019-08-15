港澳辦：襲內地人近乎「恐怖主義」 泛民不割席

徐露穎昨同時向傷者和香港警員表示深切慰問。她批評香港激進暴力分子的行為超越法律、道德及人性底線，也嚴重損害香港的國際形象，支持香港警隊和司法機構果斷執法。中聯辦昨亦發稿形容相關行為與恐怖分子的暴行無異。

陳克勤：非道歉可彌補

特區政府亦發聲明，對相關行為予以最嚴厲譴責，形容是遠超文明社會底線，令人髮指，警方一定會嚴正追究。

建制派昨開記者會回應事件。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國稱，對無辜市民和記者施襲，符合國際上對恐襲的定義。航運交通界議員易志明說，香港機場是國際樞紐，倘形象被摧毁，旅客或航空公司不再使用香港機場，牽涉到幾十萬人生計。民建聯副主席陳克勤稱，示威者行為將香港好客之都形象徹底粉碎，不是道歉就可彌補。該黨葛珮帆強烈譴責工黨張超雄以「公民拘捕」試圖合理化示威者行為。

毛孟靜：警喬裝 年輕人變猜疑

毛孟靜強調不會與示威者割席。她認為自警方承認有派人喬裝混入示威者當中後，年輕人明顯變得猜疑。她說有示威者昨到機場向旅客致歉，相信同類事件不會再發生，籲年輕人要「停一停、想一想」。

張超雄前晚有到機場，勸示威者不要扣押付國豪。他昨接受港台《千禧年代》訪問時表明不同意示威者做法，不能接受傷害他人身體，認為示威者對警方使用暴力，產生「以牙還牙」情緒，他強調不會割席。他又解釋，當晚提到公民拘捕權只是說一般情况，不是說當時示威者有權這樣做。

（反修例風暴）