放人圍打兩分歧 「不完美但可接受」

「佢死咗 整場運動就輸晒」

機場集會起初是「和理非」，示威者安坐接機大堂黃線框內，但前日示威者走上離境大堂閘口靜坐，阻止旅客登機以癱瘓機場。旅客與示威者有一排鐵馬相隔，登機心切的旅客喝罵示威者，有急赴德國公幹的反修例港人大嘆阻人登機會失民心。有示威者心軟放行一對急往結婚的男女後，即惹來其他示威者群起指罵，守在鐵馬的示威者搖頭嘆息，形容「做晒醜人」。

守在離境閘前的示威者進退兩難，前晚另有大群示威者先後圍困兩名內地男子，再用索帶綁手腳、淋水、圍毆。在外圍者一度喝罵「殺死佢」、「除褲」時，有零星聲音勸說「唔好打人」、「佢死咗，我哋整場運動就輸晒」，但這些聲音無法右左行動。

旁觀的示威者AP（化名）認為不可過分暴力，否則會變得跟警察一樣，「有人覺得打贏怪物首先變成怪物」，但AP不認同，認為圍毆內地男子沒有用，讓救護帶走他較好。AP理解示威者的不滿已到極點，但指示威者有良心，不想部分人「因當下憤怒，發泄了以後，冷靜下來的罪惡感，個良心會痛」。

AP又稱，早前有警員潛入當卧底，大家防備心強了，行動會相對謹慎，但相信示威者意念仍是一致。警方昨批評示威者濫用私刑，有示威者不認同圍困內地男子，但亦不認為那是私刑，形容那是對內地和香港政府漠視的一種無力控訴。

TG檢討重申「核彈都唔割席」

當晚搬走阻路鐵馬和行李車、身穿黑西裝的陳先生稱，群眾運動總有不同情况，「我不會割席，警察都不會與同袍割席，（示威者）要互相體諒」。至昨日已連續兩日在機場的「和理非」示威者李太不贊同影響旅客，認為這會影響運動原意，但她不會割席，「各自各用自己覺得行得通的方式」，又指若沒相對勇武的一群，修訂《逃犯條例》早已通過，惟只怕有「鬼」做不恰當行為引起爭拗。

示威者在Telegram檢討前晚行動，重申「不分化、不割席、不篤灰」、「射核彈都唔割（席）」，更套用警方回應將竹枝放入被捕者背包時的講法，形容前晚是「做法不完美，但可接受，要改善」，亦有不少人同意以後不阻記者、讓路予急救員、不任意攻擊市民等原則。

（反修例風暴）