5男涉機場集結被捕 警：拔槍警英勇 稱向兩內地人行私刑「極端激進」 追究到底

前晚大批示威者在機場一號客運大樓先後包圍一名被懷疑是公安的內地男子及《環球時報》記者付國豪，前者在救護員到場後擾釀逾3小時才送上救護車，而付國豪被示威者以腳踢及以索帶綁起手腳，放在行李手推車上，有人一度嘗試除去其褲子。警方形容示威者「極端激進」和濫用私刑，做法可構成非法禁錮，嚴厲譴責行為，會追究到底。

兩宗救護遭阻撓 消防譴責

消防處稱，當晚處理7宗緊急救護服務召喚，其中兩宗因示威者刻意阻撓，拒絕讓路，最長需3個多小時才把傷者送上救護車，另有救護員在救治和處理傷者過程多次受示威者撞擊致傷，也被搶奪或破壞救援工具及裝備，對此強烈譴責並深表遺憾。

女子被按地 示威者搶警棍毆警

當晚首名被包圍的男子被送上救護車後，警方撤離機場時被示威者襲擊，有人以硬物多次擊打和腳踢警車及警方私家車，私家車車窗被打破，其間一名警員將一名女子按在地上，警員隨即被大批示威者推撞至牆角，有人槍去警棍及胡椒噴霧，並以警棍擊打其頭，隨後他朝人群擎槍示警，一度跌倒在地，後由趕至增援的同袍扶起。麥展豪稱，該警員是在生命受威脅下拔槍保護自己，形容其做法絕對正確，英勇果斷及克制。

警方在行動中拘捕5名男子，17至28歲，涉嫌非法集結，其中兩人另涉襲警及藏有攻擊性武器。

警察公共關係科總警司謝振中說，根據國際做法，在機場生事刑罰較重，《航空保安條例》列明任何人利用武器或以其他方式，故意在機場作暴力行為導致或可能導致傷亡，危害機場安全運作或機場內人士安全，最高可判囚終身。他指即是僅舉起雙手以身體阻擋他人離開或刻意限制他人出入，都有可能觸犯非法禁錮罪，最高可判監7年。

蒙面黑衣警「穿訓練服」

前晚一批警員執勤時頭罩及面罩完全遮擋臉容，制服亦無展示警員編號，無從辨識身分。機場警區署理指揮官劉榮基解釋，該批正受訓的機場特警是緊急奉召到場，當時身穿訓練用的工作服，未能更換能供識別的制服，但強調該批人是警員。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特日前指香港警方使用非致命性武器的方式違反國際規範及標準，包括在擠迫及密閉空間放催淚彈，麥展豪稱警方使用的武力及指引符合國際標準，暫無資料顯示該組織曾向警方索取資料，故不評論。

明報記者

（反修例風暴）