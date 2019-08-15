本報統計核查 94「取消航班」一成有啟航 機管局否認騙旅客

「不希望再有未登機客到機場」

旅客可向局方索償

政府昨午舉行跨部門記者會，林天福說，自上周五起已有近1000航班取消，單是周二有421航班取消，旅客處理量跌四成。

不過，本報翻查本周一及周二在機場顯示屏的資料，當中94班離港航班列明「取消」，但根據機管局網頁、Flightradar24等航班資訊網站資料，有關航班最終有10班啟航，佔總「取消」航班約一成，較原定時間遲不足3小時啟航的有7班，包括往哥本哈根的航班SK966，較原定啟航時間遲11分鐘；往馬尼拉的Z21265遲15分鐘；往米蘭的CX233遲24分鐘等；有3班則遲約11至18小時，包括往赫爾辛基的AY100、往新德里的AI317及往迪拜的TP6349 （見表）。

被問到有旅客因機管局的資訊，誤以為航機取消而無法上機，機管局有關安排是否恰當，林天福稱，有關安排是在不尋常情况下盡量令航班繼續運作，但機管局有時無辦法將「這些難以預計的情况」通過機場顯示屏或網頁通知旅客；並說機管局以現場情况作判斷，不同意是欺騙旅客。

國泰致歉 稱出發免旅客滯留

國泰航空表示，國泰及港龍於本周一、二共取消272航班，影響5.5萬名乘客。國泰對機場航班信息造成誤會深表歉意，又稱部分出發航班是免過境旅客滯留，但由於機場的情况，以致辦理登機手續的櫃位關閉，因此無法讓尚未完成辦理登機手續和過關手續的乘客登機。

保險界：集會不涉暴亂可獲賠

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，一般旅遊保險的保單會列明保障範圍，如航班取消非旅客自願，而集會亦不涉及暴亂、戰爭及罷工等不受保障的特別情况，旅客可獲保險賠償。

（反修例風暴）