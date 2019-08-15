機場頒禁令 示威區暫不批集會 昨未驅示威者 進出客運樓須持機票

禁制令直至8月23日

劃指定區 示威須警方機管局批

機管局獲頒的臨時禁制令，有效期至本月23日，禁止任何人阻礙或干擾機場正常使用，亦禁止在示威區外示威；示威區內的示威亦需為合法及和平，而航空公司登記櫃位範圍為「進入管制區」，只有旅客及獲准人員可進入。

在禁制令外，機管局昨午2時起於客運大樓實施進出管制，規定持24小時內離港機票者，或持證件的機場員工才可入內；機管局又在1號及2號客運大樓離港層落客區、機場快線月台、地面運輸中心南面及北面緩坡道等位置設立進出檢查點，部分聲稱想入機場示威或消費的市民被拒門外（見另稿）。警察公共關係科總警司謝振中稱，任何人如違反禁制令，可構成藐視法庭，有需要時警方會支援及配合機管局及執達吏。

周二晚衝突 陳帆：最嚴厲譴責

運輸及房屋局長陳帆表示，周二晚上機場發生的暴力行為，超越文明社會的底線，政府予以最嚴厲譴責；又呼籲仍在機場集會者遵守禁制令，不要滋擾旅客及盡快離開。

截至前日979航班取消

機管局行政總裁林天福稱，機管局包容示威集會，期望在確保機場暢順運作及和平表達意見之間取得平衡，但周一、二的集會不再是和平表達意見，嚴重影響機場運作，其中前日的示威最主要影響離境層，有示威者衝擊進出管制入口，其後堵塞所有禁區入口，令旅客不能入禁區，他對旅客造成不便致歉。他稱，由上周五至前日，有979班航班需取消，單計前日已取消421班航班，旅客處理量下跌約四成。

他說，由於示威情况無停止迹象，若不採取適當措施，擔心情况蔓延，對航空業以至經濟造成很大影響，因此在得到機管局董事局批准下申請禁制令，未來示威者需獲警方不反對通知書及機管局同意後，才可到指定範圍示威。但他指出，因應現時情况特殊，機管局在未來一段時間沒打算批准在機場舉行任何集會。

對於機管局會否清場，林天福稱希望禁制令能有效執行，但具體策略不便透露。

張達明：少於50人不用申不反對書

港大法律學院首席講師張達明表示，禁制令無處理《公安條例》限制，若本身已受限仍適用，即少於50人在示威區集會，便不用申請不反對通知書。對於機管局昨沒清場，他說禁制令發出後，需讓示威者清楚知道禁制內容，也要看示威者有否違反禁制令，才可有行動。

律師何俊仁則認為，機管局有權不讓人進入客運大樓示威，情况類似港鐵，機管局本身已有權就特定行為發出告票，警方亦可執法。他認為是因為近期警方行動備受爭議，機管局才借用法庭禁制令，令執法更有權威。

黃之鋒早年佔領違禁令 囚兩月

據報道，時任學民思潮召集人黃之鋒在佔領時違反禁制令，被控藐視法庭，被判罪成後上訴，判監兩個月。除了禁制令，據《機場管理局附例》，在機場遊蕩可被判監禁3個月。據《航空保安條例》，危害機場安全者可判終身監禁。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676