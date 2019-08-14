尖沙嘴警署衝突 16人控集結1告暴動 最細14歲 學校領袖生

被告依次為馬孝文、鄭智健、劉維穎、郭嘉輝、李穎淇、吳柏熹、14歲男子、譚煒誠、廖偉明、張文俊、梁卓華、莊嘉灝、羅樂文、聶家寶、黃千溥、楊梓信及黃奕瑋，報稱職業包括社工、運輸工人、冷氣技工等，當中大部分為學生，最細14歲。

多名被告頭貼紗布 大部分學生

控方將所有被告合併一案處理，其中16人被控本月11日在尖沙嘴柯士甸道與金巴利道之間的彌敦道，連同身分不詳的人非法集結；報稱運輸工人的聶家寶（24歲）則被控在同一地點參與暴動，其鼻樑昨貼有紗布，亦有被告的額頭和臉頰貼上紗布。

控方指出，3名被告劉維穎（18歲）、郭嘉輝（21歲）和莊嘉灝（24歲）報稱不適，昨仍留醫。辯方透露，劉頭部受傷，莊左手骨折。裁判官黃國輝將3人的案件押後處理，交警方看管。至於其餘被告，控方申請將案押後至10月23日再訊，以待警方進一步調查。

各被告准保釋 全須守宵禁令

辯方在庭上透露，被告羅樂文（21歲）為台灣國立大學電影學系學生；被告吳柏熹（21歲）則報讀了英國的課程，如獲錄取，將於下月開學；14歲被告則為校內領袖生，下周需參加學校舉辦的領袖訓練營。黃官批准各被告保釋，其間不得離港、遵守宵禁令、交出2000至5000元保釋金、定期到警署報到等。

據了解，控方的指控稱，案發當晚約6時半，大批示威者在尖沙嘴栢麗大道聚集，阻礙尖沙嘴警署外的一段彌敦道，有示威者在警署外掘磚、向警署內的警員照射雷射光，並向警署投擲磚頭、煙霧彈等。當晚7時許，有示威者向警署擲汽油彈，致一名警員下肢二級至一級燒傷，亦有示威者將一個4米高工作台推倒。控方又稱，本案被告當時置身於不少於200人的示威者之中，後來在警方推進期間被捕。

控方稱被控暴動者為前線

就16名被控非法集結罪的被告，控方形容他們當時身穿黑色或深藍色衣服，並配有盾牌、頭盔、防毒面具、護目鏡等裝備，外形與向警署擲物及推倒工作台的示威者看似一樣。

至於被控暴動罪的聶家寶，控方指他當日站在示威者前線，當中有不少於5人向警署投擲硬物，亦有示威者將工作台推倒。部分被告後來被搜出激光指示筆、扳手、老虎鉗等物件。

【案件編號：KCCC2120/19】

（反修例風暴）