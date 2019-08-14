陳太黎智英李柱銘 新華社批「亂港頭目」

新華社作發表署名「辛識平」所撰、題為「禍港亂港頭目必將自食其果」的評論文章，文首對港形勢的判斷與港澳辦表態相同：「出現恐怖主義的苗頭」。又指示威行動中，衝在前面的是「激進暴力分子」，幕後操縱的是「反中亂港」勢力，又指「特別是一小撮禍港亂港頭目」，「飛往美國，與一些美國政客暗通款曲」。

文中又指黃之鋒、羅冠聰在某酒店接觸美國駐港領事官員，被「市民」撞見。文中批評他們利用年輕人充當棋子、炮灰，以達到「不可告人」的政治目的，並稱現時香港出現的事件，「正是一些人引狼入室、煽風點火釀成的惡果」，面對中央政府和近14億中國人民維護香港的決心，「作惡者必將自食其果」。

法新社：美官員籲港各界「政治容忍」

法新社引述美國總統特朗普政府一個不願具名的資深官員促請香港「各界」避免使用暴力，並要求有「政治容忍」：「社會上最好是有不同的政治意見，且備受尊重及以自由及和平方式表達。」

（反修例風暴）