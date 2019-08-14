周六「紅土遊行」料不獲批

未擬其他活動 難料居民行動

「光復紅土」遊行申請人李軒朗表示，昨日與警方就遊行開會，他引述警方稱，不批准遊行的可能較大，而他已向警方表明，若發出反對通知書，將會是違憲的決定，若因警方禁止遊行而造成警民衝突甚至人命傷亡，警方要負上全部責任。

李軒朗說，根據近期警方處理遊行申請的情况，估計周六的遊行很可能不會獲批，一旦警方發出反對通知書，他會上訴，但承認上訴成功機會低；若上訴失敗，暫未計劃在原定遊行路線發起其他行動。

他又說，日前黃埔花園保安員沒阻止警方入內執法，居民已非常不滿，若警方反對遊行，難以確定居民有何自發行動。

教協申周六遊行 未詳細討論罷課

此外，教協計劃在周六發起「守護下一代 為良知發聲」遊行，由遮打花園遊行至禮賓府，批評政府漠視港人意見，以及警方多次向遊行發反對通知書，是剝奪市民集會和表達意見的權利。

教協立法會議員葉建源表示，教協暫時與警方開過一次會，估計警方要稍後時間才會有決定。他又說，教協向來是主張和平的團體，希望警方就遊行發出不反對通知書。

至於學界醞釀在9月發起罷課，葉建源說，教協仍未詳細討論，他認為事件如何發展在於政府態度，若社會矛盾持續，容易觸發罷課行動。

（反修例風暴）