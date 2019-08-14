黑口罩、遮右眼 13公院集會譴責警暴 袁國勇倡獨立調查 「真相才令人得釋放」

「已非政見爭論 是良知呼喚」

公共醫療醫生協會facebook貼出13間公院醫院集會照片，另有人在醫院管理局總部大堂集會，綜觀各集會，有醫護戴頭盔、黑口罩、掛黑絲帶，亦有人用紗布遮蓋右眼。協會指醫護騰出午膳時間表達意見，「這已不是政見的爭論，而是良知的呼喚」。有醫護昨表示因警方濫用武力而站出來，被射爆眼的女傷者留醫的伊利沙伯醫院，昨午約有300人集會，其間大叫「香港人加油」、「警暴為所欲為、政府無所作為」等口號，另有在醫院「連儂牆」貼上爆眼女傷者的二次創作圖片，譴責警方使用過度武力。

陳志偉在聯合醫院集會說：「要捍衛香港，我們雖然失望，但不要絕望，不要放棄，要加油！」一眾年輕醫護即拍掌和應，並大叫「香港，加油」。

何栢良批林鄭沒履行參選承諾

袁國勇出席瑪麗集會後則稱，武力會製造更多憎恨，不可令香港回復正常秩序。他相信真相才令人得釋放，但現在沒有真相，因此需要獨立調查委員會，「雖然我和高永文（的意見）距離好大，但我們認識了50年，彼此之間有愛」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在瑪麗集會發言，宣讀特首林鄭月娥的參選政綱，批評完全看不到她履行政綱中「化解社會撕裂、聆聽市民」的承諾，「對不起，我完全看不到」，請她每晚臨睡前，將競選政綱讀一遍。

醫管局：公院非合適集會場地

醫管局表示，理解醫護表達意見的行動，重申公立醫院並非舉行公眾集會的合適場地，因群眾聚集可能影響運作和病人服務。各公院服務昨運作大致正常。

民建聯高度關注醫護集會，憂影響服務，昨致函醫管局要求確保服務正常。

明報記者

（反修例風暴）