黑口罩、遮右眼 13公院集會譴責警暴 袁國勇倡獨立調查 「真相才令人得釋放」

【明報專訊】反修例風暴持續，繼前日有醫護在3間公立醫院集會，譴責警方濫用武力，昨有13間公院的醫護接力。參與者除了前線醫護，還有資深醫生，包括聯合醫院前骨科主管陳志偉、中大呼吸系統學講座教授許樹昌及港大微生物學系講座教授袁國勇等。袁國勇在瑪麗集會後表示，武力只會製造更多憎恨，現需愛和寬恕才可化解，「我和（前食衛局長）高永文的看法是天與地，他覺得不用獨立調查委會，我覺得一定要，但我和他是永遠的朋友」。
「已非政見爭論 是良知呼喚」
公共醫療醫生協會facebook貼出13間公院醫院集會照片，另有人在醫院管理局總部大堂集會，綜觀各集會，有醫護戴頭盔、黑口罩、掛黑絲帶，亦有人用紗布遮蓋右眼。協會指醫護騰出午膳時間表達意見，「這已不是政見的爭論，而是良知的呼喚」。有醫護昨表示因警方濫用武力而站出來，被射爆眼的女傷者留醫的伊利沙伯醫院，昨午約有300人集會，其間大叫「香港人加油」、「警暴為所欲為、政府無所作為」等口號，另有在醫院「連儂牆」貼上爆眼女傷者的二次創作圖片，譴責警方使用過度武力。
陳志偉在聯合醫院集會說：「要捍衛香港，我們雖然失望，但不要絕望，不要放棄，要加油！」一眾年輕醫護即拍掌和應，並大叫「香港，加油」。
何栢良批林鄭沒履行參選承諾
袁國勇出席瑪麗集會後則稱，武力會製造更多憎恨，不可令香港回復正常秩序。他相信真相才令人得釋放，但現在沒有真相，因此需要獨立調查委員會，「雖然我和高永文（的意見）距離好大，但我們認識了50年，彼此之間有愛」。
港大感染及傳染病中心總監何栢良在瑪麗集會發言，宣讀特首林鄭月娥的參選政綱，批評完全看不到她履行政綱中「化解社會撕裂、聆聽市民」的承諾，「對不起，我完全看不到」，請她每晚臨睡前，將競選政綱讀一遍。
醫管局：公院非合適集會場地
醫管局表示，理解醫護表達意見的行動，重申公立醫院並非舉行公眾集會的合適場地，因群眾聚集可能影響運作和病人服務。各公院服務昨運作大致正常。
民建聯高度關注醫護集會，憂影響服務，昨致函醫管局要求確保服務正常。