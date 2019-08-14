插竹否認插贓 警：做法不完美 可接受

張達明：有表證 需刑事調查

有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華昨在記者會上否認警員插贓嫁禍。他說，根據當時負責處理的兩名警員所說，被捕青年曾手持竹枝對抗警員，其後被警員制服，竹枝遺在地上，有警員拾起放入其背囊。被問及將竹枝放入其背囊的做法是否恰當，他說做法「不完美但可接受」，亦需要改善。

母：子被打腦出血 警：適當武力

被懷疑遭插贓嫁禍的被捕青年，其母在網上指控警方，稱兒子被打至腦出血。李桂華說，當時該青年欲逃脫，亦有反抗，故警員需用適當武力將他制服。他說知道青年需入院觀察，但不掌握其傷勢，警方仍在調查。

張達明昨出席港台節目《千禧年代》時說，上述警員做法看來有插贓嫁禍之嫌，認為警方需作刑事調查。他說，插贓牽涉妨礙司法公正，若有表面證據顯示警員涉刑事罪行，便需刑事調查，以貫徹「法律面前人人平等」原則，「警察和市民涉嫌犯法，都應該用刑事調查處理，而不是警察涉嫌犯法，就只用投訴調查處理」。

律師：舉動受質疑 應停職受查

義務律師陳惠源稱，前日警方指片段不完整，但正正因有片段，警方可根據涉事警員容貌、他當時做的行動，查找這名疑似涉嫌「插贓嫁禍」的警員。他說警員舉動令公眾質疑，至少要停職受查，至於是否妨礙司法公正、影響證物，需待一系列法律程序查證。

被捕青年的母親在網上指控警方，稱兒子被打至腦出血。陳惠源稱，沒有鏡頭拍攝到他被打，有舉證困難，惟他稱示威者被拘捕後，每一個動作都在警方監控下，「中間發生了什麼事，警方有需要向大眾交代」。他說，被捕者入警署前仍可步行上車，但數十小時後腦出血，警方需解釋當中邏輯及原因。

義務律師蔡梓蘊提醒任何被捕者若受到不禮貌對待，都要告之律師，亦要盡量記住細節，包括警方容貌、受傷位置，讓律師協助。

（反修例風暴）