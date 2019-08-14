聯合國：警違規射催淚彈 促港府立即調查

巴切萊特關注香港不斷升級的暴力事件，譴責任何形式的暴力，冀示威者和平表達意見，另呼籲市民與港府作公開及包容的對話，和平解決問題。

律師批警阻支援 施壓作供

有義務律師透露，近日警方阻撓律師接觸示威被捕者，令被捕者未及時獲法律支援便要落口供。義務律師蔡梓蘊說，周日警民衝突中，在尖沙嘴及屯門被捕的示威者被移送至文錦渡新屋嶺拘留中心，大批律師到場要求見被捕者，惟被警方要求致電值日官，「每名律師打了10多次都無人聽，等了幾小時才可入內」。她稱其間警方要求被捕者落口供，同時以言語施壓「你自己決定係咪等律師，唔知等幾耐㗎，落唔到口供唔知扣（留）幾耐」、「問幾句、快做完就可以」。她說協助的被捕者中，不少人面對此等情况，有被捕者受壓，未待律師協助便落口供，事後再追究亦難指控警員是「誘導作供」。

陸偉雄：被告可提口供不呈堂

義務律師陳惠源說，若證供內容不是出於被告自願，在「呃打嚇哄」情况下錄取，被告有權在法庭提出「案中案」爭議，惟「案中案」令被告飽受時間及精神壓力。大律師陸偉雄接受查詢稱，倘警方不應被告要求讓律師陪同落口供，或涉違反疑犯錄取口供的權利，被告可在法庭提出不將口供呈堂。

人權監察：警配合黑社會行為

香港人權監察表示曾19次派員到反修例示威現場觀察，發現警方多次濫用武力，配合黑社會行為，又指警方阻撓被捕者見律師等侵犯人權行為，種種迹象令香港陷入前所未見的人道危機。

警：確保羈留者享法律權益

警方回覆稱尊重羈留者的權利，確保他們能享有法律權益，一般情况下顧及保安考慮，會獲安排與外界溝通，如尋求法律援助、與親友聯絡等。

警方稱如被捕者未滿18歲，可要求其監護人或家長陪同。警方會視乎案件性質及調查進度，按照既定程序及準則處理羈留相關事項。

（反修例風暴）