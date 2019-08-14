好友：事主不信警方 促交代為何開槍 警再籲爆眼女子報警 不允不檢控

據可靠消息透露，受傷女子任職獸醫護士，上述文章內容獲得少女的家屬同意。據悉，女事主及其家人不信任警方。

友籲勿亂交證據任何人

「爆眼少女好朋友」在文中指出，警方不值得信任，呼籲任何目前掌握少女受傷事件證據的人，勿亂將證據交予警方或任何人，又稱少女會在適當時候找方法取回證據，過程會交由律師公開公正處理。

「唔通開槍警唔知射咩人？」

文章又對警方昨日的回應提出質疑，「警察點解成日要人哋畀資料你？點解唔可以交代當晚實際咩情况下開過槍，唔通開槍個位警員唔清楚自己開槍時係射向咩人或物件，射咗幾多槍？」撰文者認為警方有責任向公眾交代，「咁多影片同相片嘅證明下，唔好再抵賴最基本嘅事實，就係我朋友隻眼係被布袋彈所傷！」撰文者又質問：「係咪前線警員想開槍時，就可以隨便開槍射向市民？甚至瞄準市民頭部發射？」他又稱少女暫不對外眾籌，有需要時會公布，又促請記者勿在其病房外等候。

警啟調查 指揮官交開槍紀錄

有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華昨日稱，對於事主如何受傷仍「眾說紛紜」，邀請事主報警錄口供及市民提供資料。他說需弄清事件經過，故警方已開始調查，當日負責的指揮官將提交開槍紀錄，會作為調查方向。被問及是否已鎖定開槍警員，李說現階段仍需了解是誰造成傷害，故暫時未到找出涉事警員的階段。

在場警射少於10發布袋彈

據悉，當日女事主身處距離尖沙嘴警署遭擲汽油彈位置少於10米，有警員曾發射布袋彈，為數少於10發。

被問及有傳媒片段顯示，事主受傷時眼罩卡住布袋彈，警方為何不承認責任，李回應稱「不是責任問題」，強調首要釐清事件，要靠事主口供及醫療報告才可知由誰構成傷勢。他又說，自己看過事主眼罩卡住布袋彈的片段，但片段與達到可在法庭使用的標準仍有距離，且其他媒體亦有不同版本，相關片段現時只能作參考。

被問若事主報警，警方會否承諾不控告，李桂華稱因有「其他考慮」，故不能承諾，但稱會酌情處理，現時只能承諾在事主錄取口供前不會拘捕她。

明報記者

（反修例風暴）