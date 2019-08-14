41地產商聯署譴責暴力 撐特首撐警

四大華資龍頭發聲明

地建會聲明稱，示威者破壞、污損國旗國徽的行為，嚴重觸碰一國兩制底線，肆意挑戰中央權威和國家尊嚴。另地建會堅定支持行政長官林鄭月娥和特區政府，堅定支持警隊嚴正執法。

本港四大華資龍頭發展商均發聲明或刊登廣告；當中新鴻基地產聲明稱，近期連串暴力及挑戰法治行為，已損害香港經濟和嚴重影響市民生活，呼籲示威者停止暴力，重申只有溝通對話，才能為香港的明天找到出路；並支持警方執法。

恒基地產聲明稱，最近兩個月連串暴力事件，動搖了香港國際金融中心、世界安全城市地位，稱再亂下去香港會進不歸路。

新世界發展聲明表示，對過去兩個月愈演愈烈的社會暴力感到擔憂和痛心，認為持續升級的暴力無助消弭矛盾，籲各界是時候冷靜下來止暴制亂。

長實在今天報章登廣告，呼籲「停止暴力行為、期盼理性討論、重建和諧社會」。

此外，英資太古集團亦發聲明，表示支持港府、特首和警方止暴制亂。

北京官員近日向各界提出，要求各方開聲反對暴力及撐政府，政商界及社團也高調表態。40名建制派立法會議員昨日發表聯署聲明，稱「激進暴力分離分子」在不同地區製造衝突事端，造成公眾滋擾、刑事毁壞，包括堵路及攻擊警署，強烈要求停止再製造暴力衝突，又呼籲市民理解警方面對的困難，支持警方「依法有效果敢應對」。

（反修例風暴）