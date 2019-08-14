林鄭祝被射眼女康復 記者：已失明如何康復？

林太昨表示，對於在示威或暴力衝突中受傷的每一人，「我都是非常心痛，我們希望他們能夠早日康復，特別是這一位少女」，稱警方已呼籲，希望受傷女示威者報案，以查出真相；對於會否承諾女示威者報案時，不就示威活動向她提出控告，林太稱檢控工作由律政司不受干涉地處理，特首不能回應。她又說，當在方便時，自己很願意探望受傷女示威者。

林太昨回應傳媒問題時，記者多番打斷，要求她正面回應而非迴避問題。會見傳媒環節為時半小時，她轉身離開時，有記者問及：「林太，好多市民問你幾時死呀？」

發言哽咽 范國威譏鱷魚淚

林太昨開場發言說到「大家是否忍心將它（香港）推進這個將會是粉身碎骨的深淵」時，一度哽咽。民主派議員范國威形容林太表現是「鱷魚淚，偽善」，因早前大量市民上街遊行時，她仍拒絕聆聽，形容其誠信已「破產」。

（反修例風暴）