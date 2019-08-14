林鄭：目前唯一抗暴力 平靜後真誠對話 民望評分27.9 歷任特首新低

民調：58%稱警過度用武 77%促獨立調查

另外，香港民意研究所於8月1至6日、即7．21元朗襲擊事件發生後，以電話隨機訪問1015名市民，顯示林鄭月娥的最新評分跌至27.9，再創歷任特首新低，支持率淨值（支持率減反對率）跌至負51.2個百分點，創上任以來新低。律政司長鄭若驊最新評分為20.3，創上任新低，但支持率淨值較上月初回升5個百分點，至負53個百分點。

研究所同時詢問市民對警隊滿意度，評分由6月初的61分，急跌至最新的39.4分，是2012年有紀錄以來最低。另外，58%受訪者認為警方在最近警民衝突中使用太大武力，77%受訪者支持成立獨立調查委員會，調查抗爭行動成因和警方有否濫用暴力；71%受訪者認為，政府要為持續的警民衝突負最大負任。

未正面答有否自主權撤回修例

政府至今拒絕正式撤回修例，林太昨被多番追問，作為香港特首有否自主權決定撤回修例，抑或是中央不准撤回，她未正面回答，稱過去已多次回應問題，重申中央對她和警隊抱有信心，認為他們可應對當前危機。她說目前唯一要做的是反抗暴力、維護法治、回復社會秩序，當一切平靜之後，真誠對話、修補撕裂、重建社會和諧將會開始。

對於警方8月11日於葵芳港鐵站內施放催淚彈被指不符使用守則，林太引用警方說法，形容當時是特殊情况，警員要在「電光火石」間維護法治，並保障所有人的安全，包括港鐵站裏其他市民的安全。當日有裝扮與示威者相似的疑似警員，協助拘捕示威者，林太同樣引用警方說法，稱當日是要去監察和找出「極端核心暴力分子」，「所以你不能夠認為警方是做了不對的事」。

泛民斥倒果為因無視警暴

民主派會議召集人毛孟靜批評，正因林太不與市民對話，才造成今日局面，林太說平靜過後才對話是倒果為因，而林太亦無視警察暴力問題。毛孟靜說，林太不敢否認自己沒有自主權，反映現時管治香港的是北京。

（反修例風暴）