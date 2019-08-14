民陣周日遊行 冀勇武做一日和理非 稱很大機會沒衝擊 建制質疑難控制

若有衝擊 民陣：沒責任禁他人行動

岑子杰昨稱，港人過去一周的經歷，民陣認為已不能忍受，故決定周日再度遊行，主力針對「警黑亂港」問題，又說現時五大訴求仍是全部落空。他稱許多網民冀舉辦完全和平的示威，「勇武朋友做一日和理非（和平、理性、非暴力）」，再度扶老攜幼、全家總動員走上街頭，告訴政府港人站在良知一方，有信心當日不會有衝擊。被問到若遊行後衝擊會否阻止，岑子杰稱已是民陣集會以外的事，看不到有責任禁止他人行動，因行動是源於政府不合理施政，但會呼籲示威者保護自己。

警方近日多次就遊行發出「反對通知書」禁止遊行，僅批准集會或更改遊行路線，岑子杰稱已明言當日是「和理非日」，並稱若大量市民走出來，僅維園集會將無法容納；灣仔一帶亦無法疏導人潮，看不到警方有任何理由禁止或強加限制。至於若不批准遊行將有何對策，民陣副召集人陳皓桓稱會先上訴，屆時再公布決定。

當日原有荃葵青遊行，協助統籌的林啟康稱，為響應民陣遊行，願延期至8月25日，冀重申五大訴求，以及聚焦葵芳有警署警長舉槍、港鐵站內施放催淚彈等事件，他預料終點為荃灣公園，起點仍在商討中，盼可批出不反對通知書。

免撞時間 荃葵青遊行願改期8．25

近日大專學界呼籲「三罷」，岑子杰稱聽到不同消息，預計9月或有三罷行動，民陣會密切留意，並按能力玉成其事。

全國港區人大代表洪為民認為，民陣想和平舉行群眾活動，主因是不想再「失分」，但無「大台」之下，此類群眾運動難以控制，結果是否和平，他抱有懷疑態度。

實政圓桌田北辰稱，民陣多次遊行完結後亦出現暴力事件，他認為既然知悉每次都會有衝擊，「是否要想想還應否舉辦（遊行）？」他估計民陣無法控制遊行完結後的場面，並稱警方是否發出不反對通知書是兩難，縱香港有集會自由，「世界所有自由都不會用盡，都要審時度勢」，如有理由相信到最後都會出現暴力場面，不發出亦是可以理解。

明報記者

（反修例風暴）