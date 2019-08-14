一航班改道 國泰未答機組資料送審否

昨日近百旅團受影響

另外，內地民航討論區及微博前日流傳，國泰一班原定周日由美國紐約起飛，前日抵達香港的CX899航班，未有按原定航線經中國領空回港，反而繞道俄羅斯，並在日本大阪關西機場降落，質疑改道原因是國泰未有按照中國民航局規定提交航班機組人員資料。國泰回覆查詢稱，CX899為不載客航班，由於前日香港機場實施航空交通管制，航空交通擁擠，有見不少長途航班正接近香港機場途中，為盡量減低對乘客不便，故安排CX899轉飛大阪，以減輕機場負擔，並讓其他載客航班先行回港。但國泰未有回應有否將該航班機組人員資料提交民航局。

國泰又表示，前日CX216航班一名二副機長因涉及不當使用公司資訊及違反公司內部行為守則，已立即被停職，現正按照內部紀律程序展開審查。

（反修例風暴）