前日貨機取消6% 整體影響遜打風 付貨商：續癱瘓衝擊大

若單計機管局前日下午約3時半宣布航班受影響起計，至昨晨6時實施航班重新編配，機場運作受影響約15小時，逾300班航班取消，以目前每天約有1200班航班計算，取消航班約佔四分之一。但據機場航班信息顯示，貨運航班影響輕微，其間抵港貨機共52班，當中5班取消；離港貨機共53班，當中2班取消，取消貨機航班佔6%。

進出機場大塞車影響更大

另一方面，翻查天文台紀錄，過去兩年香港共發出兩次10號風球。以去年9月16日襲港的超強颱風「山竹」為例，10號風球持續懸掛10小時，當日機場共有889航班取消；以2017年8月23日的「天鴿」為例，10號風球掛了5小時，450班航機取消，停飛情况均嚴重於前日。但這未計及昨天下午起需要停飛的航班。

有本港貿易代理公司表示，除了貨機，亦有不少貨品其實由客機付運，加上前日對貨運較大的影響不是貨機取消，而是因為下午進出機場大塞車，導致貨物未能趕及上機和按時運出市區，不過對比起10號風球下客貨運飛機都要停飛，影響一定比前日嚴重。

付貨人委員會執行總幹事何立基稱，機場停運對貿易和物流業最大的影響，是後續需要時間處理積壓的貨物，如果航班一直不能回復正常，積壓貨物愈來愈多，影響便會如滾雪球般愈大。「一些保存期較短的貨物，以及一些對交付時間要求較高的訂單會首當其衝，這些損失將要由貿易商承受，在中美貿易摩擦已經嚴重打擊行業之下，再面對這種損失無疑雪上加霜。」何立基又說，就算改從周邊機場付運以應急，一來運價肯定更高，二來也未必有空位。貿易發展局主席林建岳昨日亦發聲明表示，機場運作癱瘓，大量航班取消，令滯港的商貿旅遊人士走不了，海外的香港市民回不來，會重創香港整體經濟，以此作為爭取訴求的手段無疑「食砒霜毒老虎」，兩敗俱傷。

（反修例風暴）