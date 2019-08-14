機場再撤航班 示威者圍兩男 入夜衝突噴椒 警一度拔槍

數百名示威者包圍被懷疑是公安的黑衣男子時，有人用索帶綑綁其雙手。之後有救護員到場，但大批示威者繼續包圍，又高呼「後果自負」；亦有示威者呼籲讓他接受救治，「佢死咗有咩幫助」。

黑衣男被懷疑是公安

至昨晚約11時，大批軍裝警員及防暴警察到場，在機場入口與示威者談判，警方同時在社交網站撰文，稱在機場內有一名旅客被示威者包圍及毆打，已收到機管局求助，呼籲現場示威者不要阻警方工作，強調不是清場。救護員其後將該名男子送上救護車，救護車及警車駛離時，有示威者拍打警車及阻止警車離開；防暴警察出動，與示威者發生衝突。警方約帶走3人，包括一名頭破血流的黑衣者。警察離開時，途經客運大樓的落地玻璃，示威者不斷用硬物敲玻璃。

攜藍衣男子被綁 環時證記者

近午夜，示威者包圍一名被指是「鬼」、身穿記者背心男子，並綁其雙手，搜查其物品，發現內地護照及印有「I Love警察」字樣藍衣，另有多張卡片，包括《環球時報》及保衛香港運動的卡片。立法會議員張超雄欲保護該男子，卻被示威者拉走。環時總編輯胡錫進在Twitter發文，證實該男子是環球網記者。

另外，衝突期間，一名警員捉住一名女子，被示威者搶去警棍及包圍，之後一度拔槍，不久後同袍趕至支援。

示威者昨午起在機場聚集，人數較前日少，他們先在接機大堂靜坐，要求政府回應「五大訴求」，又向旅客展示標語及照片，斥責警方使用過度武力。港鐵下午約2時宣布，因應政府及機管局要求，為配合機場客流管制，要縮減機場快線班次，由10分鐘改為12分鐘一班，至下午4時改為15分鐘一班。

手推車堵閘口 旅客質疑製造新問題

另外，昨午2時許，示威者開始上離境大堂，先在1號客運大樓航空公司登記櫃位外靜坐，其後有示威者走進管制區，到離境閘機前坐下，又將一批行李手推車一字排開，阻擋旅客入閘。之後示威者走到2號客運大樓，同樣堵塞離境閘口。

示威者堵塞閘口時，有機場人員要求他們讓路供旅客進入，但示威者呼籲「盡量坐密一啲，唔使留通道，不要讓旅客進入」。有旅客的嬰兒車難以內進，需要機場人員抬起嬰兒車；亦有旅客用手舉起行李，穿過人群入閘。前往新加坡參加世界盃泳賽的香港泳隊一眾泳手，包括歐鎧淳等，昨亦一度被阻止入閘，談判約1小時後獲放行。

不過，不少旅客未能入閘，一度與示威者發生口角及推撞。有示威者向旅客解釋，這次是要癱瘓機場向政府施壓，但旅客質疑示威者製造新問題，令更多旅客無法飛回家，另有旅客質疑示威有否得到批准。

全日逾400航班取消

航班登記服務昨午4時半暫停，航班則繼續運作。據機管局網站晚上9時資料，昨天全日有226班離港航班及201班抵港航班要取消。

機管局昨晚稱，對集會者連續兩天嚴重阻礙機場運作及航班升降，使大量旅客的行程受到影響深表遺憾，強調機場範圍內的公共安全、公共秩序及公眾人士的行為，受《機場管理局附例》嚴格規管。機管局又稱，航班今日繼續重新編配，升降將受影響。

明報記者

（反修例風暴）

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