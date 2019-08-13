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「民間」質疑喬裝警：自編自導自演衝突

【明報專訊】警方昨承認有安排警員「扮演不同人物」拘捕示威者，由反修例一方舉行的「民間記者會」發言人質疑警方有可能會煽惑示威者，「自編自導自演」衝突場面，質問警方多次譴責的暴力行為，「有幾多出自警方精心策劃？」

「分不到警察黑社會」 促公開行動指引

民間記者會昨日第3次召開，發言人對警方前日近距離開槍、女子被射眼、警員疑扮示威者等行為，表示「深惡痛絕」，要求警方公開行動指引，「否則市民分不到邊個係警察，邊個係黑社會」。

對於警員前日被發現以示威者裝扮混入示威者之中，發言人吳先生稱警方應交代有無製造衝突場面，交代警方過去譴責的暴力行為有多少出自警方的「精心策劃」，懷疑警察在衝突中煽惑示威者，「自編自導自演」衝突場面。問到會否因有警員混入而令示威者分化，吳說相信民間智慧。出席記者會的前線抗爭者羅先生說難辨警察與示威者，「做得幾多得幾多」。

前日有女子疑被警方發射的布袋彈射傷眼，昨有民間記者會發言人以染紅的紗布遮右眼抗議。發言人稱，有說中彈女子是急救人員，而布袋彈在國際指引下只能射下半身。發言人又斥責警方前晚在太古站「行刑式掃射」示威者，質疑連串行動有違酷刑條例。羅先生認為警察現已不再是公正嚴明執法，而是暴力報復，質問政府「為何如此容忍警察任意對待市民，無視國際公約？」

斥呼示威者「曱甴」如納粹屠猶做法

發言人高小姐稱，警方現時一直稱呼並對待示威者如「曱甴」，認為是如希特勒納粹政權屠殺猶太人時的「去人性化」做法。被問到警方昨展示水炮車使用程序，吳先生質疑警方現時使用武器時已不再跟從任何安全守則。

（反修例風暴）

相關字詞﹕逃犯條例 黑衣人 民間記者會 反修例風暴 反送中

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