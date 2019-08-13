民陣申周日遊行 「止黑暴，制警亂」 各區公院醫護接力集會 斥警「圖謀殺港人」

今日有12間醫院醫護繼續發起靜坐抗議行動，包括明愛醫院、香港兒童醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、瑪麗醫院、將軍澳醫院及威爾斯親王醫院。

網上有醫護發起無限期罷工

數十名東區醫院醫護人員昨舉起「香港警察企圖謀殺香港市民」等橫額和標語示威，部分人戴黑色口罩、頭盔和用紗布掩蓋右眼，並戴上黑絲帶。參與行動的護士麥小姐說，警方周日在遊行示威中使用的「所謂最低武力」，已導致女示威者右眼受嚴重傷害，可致永久傷殘，「他們（警方）只是執法，不是加一些武力去濫用他們的警力」，又稱曾有警員在急症室中以不同手段阻礙救援，舉例有同事曾目擊有警員衝入診症室。

參與行動的醫生曾小姐質疑警員部分行動不符國際法，「例如用槍射頭，近到1至10米射擊示威者，那時他們其實無攻擊行為」。對於罷工，她說理念上是支持，但自己不會參與，因要履行服務市民的承諾，「不論市民政治支持與不支持，哪方面，作為醫護人員也會服務」。她說尊重其他同事意向，亦希望大眾理解為何理應政治中立的醫護人員會選擇罷工。

逾千公僕聯署嚴厲譴責 斥警形象蕩然無存

瑪嘉烈醫院昨亦有數十名醫護自發示威，其中任職臨牀心理學家的陳先生（化名）認為，從事非緊急服務的醫護可考慮罷工，原則是不影響緊急醫療服務。

另外，截至昨中午，有1208名來自52個部門的公務員聯署嚴厲譴責警察連日行動，形容是「瀆職行為」，指警方應對反修例風波的連串手段，令其光榮和專業形象蕩然無存，「甘心屈服於一切不合法命令及權力」。

昨晚亦有數百市民在灣仔警察總部外聚集，又向警方遞交投訴信。前晚發生警察衝入地鐵站掃射市民的港鐵太古城站C出口，昨晚有市民擺放電視機播放不同媒體拍到的衝突片段，近百人駐足圍觀。

明報記者

（反修例風暴）